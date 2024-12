Afrique: Le festival Africa Diapora à la maison de la culture Douta Seck - Hommage aux Tirailleurs Sénégalais

Les 27 et 28 décembre, la Maison de la Culture Douta Seck à Dakar a été le théâtre d'un événement exceptionnel : la première édition du Africa Diaspora Festival. Ce rendez-vous culturel et artistique a rassemblé des acteurs venus des quatre coins du monde pour célébrer le panafricanisme et la diversité culturelle africaine.

Pour sa part, le Conseiller Culturel et Directeur du festival, Alassane Cissé nous a expliqué les ambitions et les enjeux de cet événement. « L'idée du festival repose sur le rassemblement des fils et filles de l'Afrique et de sa diaspora en décembre, une période propice aux échanges et aux réflexions. L'objectif est de favoriser les débats autour du panafricanisme, une problématique cruciale et une forte demande de la jeunesse africaine pour accélérer le processus d'unité africaine ».

Le festival s'est également inscrit dans une démarche de mémoire en rendant hommage aux tirailleurs sénégalais à travers un spectacle intitulé « Thiaroye 44 », mis en scène par Laï Ananas qui explique « C'est une manière de rappeler notre patrimoine immatériel, de raviver la mémoire collective et de transmettre les valeurs du panafricanisme à la jeunesse ».

Cette première édition a vu la participation d'artistes et d'acteurs culturels venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. « Nous avons accueilli des artistes du Sénégal, mais aussi des États-Unis, du Canada, de l'Inde, du Japon et bien d'autres pays. Cette diversité permet un brassage culturel unique et enrichissant », nous apprend le Directeur qui a précisé que de nombreux artistes avaient fait le choix de se prendre en charge pour participer au festival, révélant leur engouement pour cet échange culturel.

« Ce festival est un véritable levier pour redynamiser le secteur culturel au Sénégal, à une époque où plusieurs festivals ont disparu. Notre ambition est de pérenniser cet événement et d'en faire un rendez-vous annuel incontournable pour les citoyens du monde », a-t-il affirmé. L'un des thèmes centraux abordés au cours des panels était « Mémoire et identité africaine : transmission et imagination », visant à raviver la confiance des Africains en leur potentiel.

« La musique est un vecteur puissant de sensibilisation et de conscientisation. Elle occupe une place centrale dans le festival, car elle est l'un des outils les plus efficaces pour diffuser des messages », a expliqué le Directeur. Les spectacles musicaux ont été complétés par des activités variées, notamment une foire présentant des produits artisanaux africains, des tenues traditionnelles et de la gastronomie, mettant en lumière la richesse de la créativité africaine.

Le Africa Diaspora Festival ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les acteurs culturels et les citoyens du monde. En réunissant les forces vives de la diaspora et du continent. Cet événement contribue à renforcer l'unité africaine et à construire un futur porteur d'espoir pour les générations à venir. Comme le rappelle le Directeur, « il appartient à chaque génération de prendre conscience de sa mission : la remplir ou la trahir »