Sénégal: L'accident à Ndiama Fall, les inondations de Touba et la réouverture du stade Ely Manel, ont marqué 2024, à Diourbel

Diourbel — L'accident tragique survenu dans la commune de Ndangalma faisant un premier bilan macabre de 16 morts, les inondations de la ville de Touba avec son lot de dégâts matériels et des pertes en vies humaines, de même que la réouverture du stade Ely Manel Fall de Diourbel figurent parmi les faits qui ont retenus l'attention dans cette région centre du pays, en 2024.

Dans la matinée du 9 septembre, un terrible accident s'est survenu à hauteur de Ndiama Fall un village de la commune de Ndangalma, dans le département de Bambey, faisant au moins un décompte de seize morts sur le coup. Onze blessés graves ont été dénombrés dans cet accident ayant impliqué un camion et un bus de transport inter urbain.

D'après les témoignages, le bus qui tentait de dépasser un autre car de transport est entré en collision avec un camion roulant en sens inverse avant de prendre feu. Beaucoup parmi les victimes n'ont pu être secourues, en raison des flammes.

En 2024, la cité religieuse de Touba, située à environ 200 km à l'est de Dakar a été également frappée par de fortes pluies dans la nuit de lundi 16 à mardi 17 septembre.

La capitale du mouridisme avait reçu 140,1 millimètres de pluie, occasionnant des inondations dans beaucoup de quartiers. Le bilan est lourd avec au moins deux personnes qui ont perdu la vie et d'énormes dégâts matériels enregistrés.

Ces inondations qui n'ont pas épargné la grande mosquée se sont étendues à presque tous les quartiers de la commune de Touba, faisant, au moins 1.238 maisons inondées et 16 axes routiers impraticables.

Le gouvernement du Sénégal avait mobilisé d'importantes ressources en plus des services techniques pour soulager les populations sinistrées.

Le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké avait dégagé, dans l'immédiat, une enveloppe de deux cent millions de francs CFA pour venir en aide aux sinistrés. Il avait également confié la coordination et l'organisation de la distribution des appuis destinés aux victimes de ces inondations à des structures communautaires et religieuses, à l'instar de l'association Touba ça Kanam, le dahira Hisbut Tarqiyyah) et la mairie.

Après plusieurs années sans un stade fonctionnel, les férus du ballon rond de Diourbel vont pouvoir suivre désormais les matchs de leur équipe à domicile après la mise en service le 19 novembre du stade régional Ely Manel Fall.

En plus d'un terrain de football dont la tribune a été complétement rénovée, le stade régional Ely Manel Fall de Diourbel dispose d'une piste d'athlétisme et d'un plateau multifonctionnel pour la pratique de basketball, du volleyball et du handball.

L'infrastructure sportive dispose aussi de vestiaires, d'un salon d'honneur, de toilettes et de bureaux pour le directeur et ses collaborateurs.