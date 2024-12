Sénégal: Accès à l'eau potable - Une solution durable en vue pour Touba

Dakar — L'exécution du projet Grand transfert d'eau (GTE) du lac de Guiers vers d'autres villes du Sénégal va permettre de résoudre de manière durable le problème de l'approvisionnement de la ville de Touba en eau potable, a affirmé, lundi, à Dakar, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

« Le projet Grand transfert d'eau du lac de Guiers lancé par l'État va trouver des solutions structurelles et durables à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Touba. Donc, effectivement, une fois que ce projet sera réalisé, on ne parlera plus de problème d'accès à l'eau à Touba », a-t-il déclaré.

Cheikh Tidiane Dièye intervenait lors de la cérémonie de signature du mandat d'exécution du Projet d'alimentation en eau potable durable pour la ville de Touba et ses environs, confié à la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Ce projet devrait voir le jour d'ici à 2029, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Grand transfert d'eau (GTE) du lac de Guiers.

« C'est l'ambition qui est clairement exprimée par l'État dans le cadre de la vision 'Sénégal vision 2050' », a-t-il ajouté en présence du gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, du directeur général de la SONES, Abdoul Niang, et de représentants du khalife général des mourides.

« Nous ne sommes plus dans de petites solutions qui règlent partiellement les problèmes auxquels nous faisons face. Il faut trouver des solutions structurelles et durables, de façon à ce que d'ici les vingt-cinq prochaines années et au-delà, on n'ait plus de problème d'accès à l'eau potable à Touba », a-t-il dit.

Selon le ministre de l'Hydraulique, la signature de ce mandat d'exécution du Projet d'alimentation en eau potable durable pour la ville de Touba et ses environs intervient à la suite d'un premier mandat signé avec le FONSIS.

Le Fonds souverain d'investissements stratégiques avait alors été chargé du transfert d'eau du lac de Guiers vers Pékesse, une localité située dans le département de Tivaouane, et de Pékesse à Touba ensuite, sur une distance de 60 kilomètres.

Cheikh Tidiane Dièye a précisé qu'en plus du branchement d'eau vers Touba, le projet de Grand transfert d'eau inclut d'autres conduites vers Dakar, Thiès et Mbour, avec une branche d'irrigation qui devrait aller vers les Niayes, une grande zone horticole.

Dans le sillage du FONSIS, a précisé Cheikh Tidiane Dièye, la SONES « est chargée de renouveler entièrement le réseau de distribution d'eau de la ville sainte [de Touba] ». Elle est aussi chargée « de construire une usine de traitement de l'eau brute en provenance du lac de Guiers dotée d'une centrale photovoltaïque pour gérer et garantir l'autonomie des installations, mais également impacter le coût de l'eau », a-t-il ajouté.

Cette société chargée de la gestion du patrimoine de l'hydraulique urbaine aura également « la charge de construire des installations de grande capacité de stockage pouvant faire face à la demande en eau potable de la ville sainte », a-t-il poursuivi.

Selon M. Dièye, le choix porté sur la SONES se justifie par les « capacités techniques », « l'ingéniosité et l'expérience » de cette entreprise en matière de transfert d'eau et de gestion des projets d'une telle complexité.

Le directeur général de la SONES, Abdoul Niang, s'est réjoui de la tenue de signature qui s'inscrit « dans le cadre de la marche de la ville de Touba vers l'accès à une eau potable ».

« Si ce projet abouti par la grâce de Dieu, la ville de Touba disposera d'une eau de meilleure qualité qui viendra du lac de Guiers », a-t-il assuré, saluant les efforts de l'État du Sénégal qui a su, « en peu de temps, faire des pas décisifs vers la réalisation de l'alimentation en eau potable de Touba ».

M. Niang a exprimé sa détermination et son engagement à réaliser les ouvrages concernés, lesquels sont attendus pour apporter »des solutions durables » au problème d'accès à l'eau potable dans la cité religieuse de Touba.