Guinée: Entretien routier, confiance envers le gouvernement de transition et désir de démocratie

Key findings

Près de quatre Guinéens sur 10 (37%) approuvent la performance de leur gouvernement en matière d'entretien des routes et ponts. Bien que minoritaire, ce taux a plus que quadruplé depuis 2019.

Plus de la moitié (53%) des répondants disent faire « partiellement » ou « beaucoup » confiance au président de la Transition. o La confiance envers le président de la Transition passe à 58% parmi les répondants qui estiment que le gouvernement fait un bon travail en matière de maintenance des routes et ponts.

Environ le tiers (35%) des Guinéens disent que le gouvernement de la Transition prête attention à leurs attentes. o Cette proportion atteint 40% parmi ceux qui sont satisfaits de la performance du gouvernement dans la maintenance des routes et ponts, contre 31% de ceux qui en sont insatisfaits.

Le soutien à la démocratie est plus élevé chez les Guinéens satisfaits de la performance du gouvernement dans l'entretien des routes et ponts que chez ceux qui désapprouvent cette performance (73% contre 68%).

Plusieurs travaux ont exploré la problématique du lien probable entre la performance d'un gouvernement dans la fourniture des services publics et la confiance des citoyens envers les institutions ainsi que leur désir de démocratie (Gaudreault, 2023 ; Programme des Nations Unies pour le Développement, 2023). La perception de la compétence gouvernementale est étroitement liée à la confiance que leur accordent les citoyens, et la qualité de la gouvernance peut influencer la satisfaction des citoyens vis-à-vis de la démocratie.

En Guinée, le Comité National du Rassemblement pour le Développement, depuis sa prise de fonction en 2021, s'est focalisé sur le développement des infrastructures routières. Plus de 2.252 km de routes ont été construites au cours des trois dernières années. A l'intérieur du pays, dans une dizaine de villes souvent dépourvues de bitume, des travaux de revêtement des voies urbaines ont été lancés.

D'autres chantiers tels que le pont de Kagbelen, les échangeurs de KM 36 et de Bambeto, le pont de péage de Tanéné, cinq ponts et leurs voies d'accès dans le grand Conakry, la rénovation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry et la réhabilitation des aérodromes de Faranah, Kankan, N'Zérékoré et Labé ont été entrepris (Africaguinée.com, 2023).

Existe-t-il un lien entre la performance du gouvernement de Transition dans le développement des infrastructures routières et la confiance institutionnelle, ainsi que les aspirations des Guinéens à la démocratie ?

Selon les résultats de la plus récente enquête d'Afrobarometer, près de quatre Guinéens sur 10 expriment leur approbation quant à la performance du gouvernement en matière de maintenance des routes et ponts, un chiffre ayant quadruplé depuis 2019. Les citoyens satisfaits des efforts du gouvernement pour l'entretien des routes et ponts sont plus susceptibles de faire confiance au président de la Transition et à approuver ses performances, comparativement à ceux qui sont insatisfaits de la gestion des infrastructures routières.

Néanmoins, il est à noter que la question de la maintenance des routes par le gouvernement de Transition ne semble pas satisfaire les aspirations démocratiques des Guinéens. En effet, ceux qui se disent satisfaits des performances du gouvernement en matière de routes et ponts préfèrent plus la démocratie à d'autres formes de gouvernement que ceux qui sont insatisfaits de cette performance gouvernementale.

Aliou Barry Aliou Barry is director of Stat View International, the Afrobarometer national partner in Guinea.