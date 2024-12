Soudan: Une année 2024 en fanfare

Le Soudan a décroché la semaine dernière, son ticket pour la prochaine édition du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024 prévu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Une qualification qui vient boucler une année 2024 lumineuse pour le football de ce pays pourtant déchiré par la guerre civile.

L'équipe soudanaise s'est imposée mercredi 2-1 face à l'Ethiopie qu'elle avait déjà vaincue à l'aller (2-0). Les Crocodiles du Nil ont été l'une des premières sélections à part les trois pays co-organisateurs à se qualifier pour cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les ligues domestiques africaines, concluant une année 2024 flamboyante pour le pays. Le Soudan décroche ainsi sa quatrième participation à cette compétition dont la deuxième consécutive. En Afrique de l'Est (Kenya-Tanzanie-Ouganda) au mois de février, le pays tentera de faire mieux que la troisième place obtenue en 2011 lors de la deuxième édition à domicile.

La sélection fanion a montré la voie

Plus tôt dans l'année, leurs ainés de l'équipe Fanion ont validé avec brio leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. James Kwesi Appiah et ses hommes ont terminé deuxième du groupe F des éliminatoires avec 8 points, derrière l'Angola et devant le Niger et Ghana. Une qualification qui consacre leur retour dans la compétition après une absence remarquée à la dernière édition en Côte d'Ivoire.

James Kwesi Appiah, l'homme providentiel

Nommé en septembre 2023 à la tête de la sélection soudanaise, James Kwesi Appiah a su trouver la formule magique pour tirer les Crocodiles du Nil vers une 9ème participation à la CAN. Le travail de l'ancien patron du banc de touche des Black Stars du Ghana aura permis de relever une équipe qui avait sombré lors des précédentes qualifications, terminant dernière du groupe I. La victoire 2-0 contre son pays, le Ghana, à l'occasion de la quatrième journée aura sans doute été la plus décisive, la plus savoureuse et la plus sensationnelle au cours de cette campagne.

Al Hilal Ondurman impressionne en Ligue des Champions

Autre indicateur de la bonne santé du football soudanais en 2024, les performances de son représentant Al Hilal Ondurman en Ligue des Champions CAF TotalEnergies.

Logée dans la poule A de la phase de groupes, l'équipe entrainée par le technicien congolais Florent Ibenge réalise un sans-faute après trois journées. Son dernier exploit remonte au samedi 14 décembre 2024 et la victoire gagnée de haute lutte sur le terrain du MC Alger (0-1), à l'occasion de la troisième journée. Le club basé à Ondurman mais qui dispute cette saison le championnat mauritanien à cause de la guerre qui déchire le Soudan, a ainsi marqué un pas géant vers la prochaine étape, à savoir les quarts de finale.

Exploits malgré la guerre

Les performances des équipes soudanaises sont d'autant plus remarquables que le pays connait une instabilité politique suite à une guerre civile déclenchée depuis avril 2023. Ce qui oblige les sélections et les clubs du pays à disputer toutes leurs rencontres loin de leur base. Il n'y a plus qu'à espérer que cet enchainement de succès participe à calmer les tensions politiques qui accablent le pays.