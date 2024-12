Madagascar: Gendarmerie - Maintien de l'ordre renforcé durant les fêtes

Les forces de l'ordre vont procéder à des patrouilles de jour comme de nuit. Elles seront ainsi présentes sur les routes nationales et les autres voies terrestres.

Que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, le maintien de l'ordre continue et sera renforcé davantage, afin que tout un chacun puisse célébrer les fêtes de fin d'année et de nouvel an, en toute sérénité. À cet effet, les forces de l'ordre vont procéder à des patrouilles de jour comme de nuit.

Elles seront ainsi présentes sur les routes nationales et les autres voies terrestres. Il s'agit de renforcer les stratégies à adopter en collaboration avec le fokonolona en vue de veiller dans les villes et villages, et ce, dans le but d'avoir des informations sur les actions préparées par les malfaiteurs.

Informations fiables

La gendarmerie nationale lance ainsi un appel à tout un chacun à donner des informations fiables. « Cela constitue déjà un atout », a-t-elle indiqué. Elle n'a pas manqué d'octroyer des instructions, à cette occasion, à savoir, de fermer la maison, les fenêtres ainsi que les rideaux. Faut-il rappeler la nomination de nouveaux commandants pour les circonscriptions interrégionales de la Gendarmerie nationale de Mahajanga, de Fianarantsoa et d'Antsiranana ?

Pour le compte de la province de Mahajanga, c'est le général Bernard Dieudonné Tsiketa qui est à la tête de la CIRGN. Il succède au colonel Louis Francio Marovavy qui est nommé à la CIRGN d'Antsiranana. À Fianarantsoa, c'est le colonel Honoré Randrianantenaina qui dirige désormais la CIRGN.