Madagascar: Fêtes du nouvel an - Renforcement des dispositifs de sécurité

2025 arrive à grands pas. Et comme à l'accoutumée, la population a envie d'accueillir cette nouvelle année dans la liesse. Mais dans tous rassemblements festifs, les risques de troubles à l'ordre public ne sont jamais loin.

De plus, les délinquants profitent également de ces événements pour commettre leurs méfaits. Ainsi, afin de permettre à chacun de profiter pleinement de la Saint-Sylvestre et de passer un nouvel an en toute sérénité, les forces de l'ordre ont mis en place des mesures de sécurité renforcées pour garantir la sécurité publique. Hier, le ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur Général de Police (CGP) Herilala Rakotoarimanana, accompagné du Directeur général de la police nationale, CGP Marius Rakotozanany se sont rendus sur le terrain pour apporter leur soutien aux policiers qui vont assurer cette tâche.

C'était également l'occasion de constater de visu les dispositifs mis en place par les forces de l'ordre, notamment dans les quartiers d'Ampasika, de 67 Ha et d'Andravoahangy. « Les efforts de la police nationale se concentrent sur le maintien de l'ordre dans les lieux à forte fréquentation, sans oublier le renforcement des patrouilles pour garantir la sécurité des personnes et des biens dans chaque ruelle et quartier partout à Madagascar », a souligné le ministre lors de cette descente. Les policiers s'efforcent également de réduire les risques d'accident pour la fin d'année et le nouvel an en multipliant les sensibilisations. « L'alcool et le volant ne font pas bon ménage », a continué le ministre.

Lutter contre les violences

Dirigée par l'Officier de Police Vonintsoa Ralaiarison, la Brigade Féminine de Proximité (BFP) au niveau de la police nationale a également profité de la journée d'hier pour sensibiliser la population à Analakely sur la lutte contre toutes formes de violences. Une occasion également pour faire connaître cette brigade très active mais malheureusement encore méconnue.

Elle regroupe 160 agents, exclusivement des femmes policières, à travers Madagascar. Sa mission est la prévention des violences basées sur le genre et l'accompagnement des victimes. Particulièrement en cette période de fête, la BFP incite la population à signaler les cas de violences rencontrés en appelant le 0340535013. En effet, les fêtes, avec les abus d'alcool, peuvent malheureusement conduire à des bagarres au sein des foyers ou dans la rue et les lieux de rassemblement.