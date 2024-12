Congo-Kinshasa: Ituri - La société civile appelle les miliciens à adhérer au PDDRCS

La coordination de la société civile de l'Ituri a appelé, lundi 30 décembre, les miliciens à cesser les violences perpétrées depuis 7 ans et à adhérer au Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation (PDDRCS).

Le coordonnateur de cette organisation citoyenne, Dieudonné Lossa a lancé cet appel dans son message de voeux à la population, à partir de la ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri :

« Depuis 2017, voici 7 ans, vous avez endeuillé l'Ituri, vous n'en avez pas assez ? Jusqu'à quand allez-vous poursuivre cette entreprise criminelle ? L'unique voie qui vous reste, c'est de vous rendre au PDDRCS, de déposer vos armes et de revenir à la société car l'Ituri a grandement besoin de vous pour sa reconstruction ».

A cette occasion, il a également invité toutes les couches sociales à une prise de conscience collective en vue de ne pas céder aux manipulations des ennemis de la paix.

« La coordination provinciale forces vives de l'Ituri invite toutes les couches de la population à la prise de conscience collective, à l'unité et au patriotisme, à la cohésion sociale et au vivre ensemble afin de barrer la route a la manipulation et à la division », a fait savoir le président de la société civile de l'Ituri.

Dieudonné Lossa a rappelé aux groupes armes de l'Ituri que le recours à la violence armée n'a jamais résolu aucun problème de société.

Il a cependant estimé que ce sont plutôt les combats d'idées qui devraient s'imposer.

Cet activiste de la société civile a en outre demandé aux autorités politiques d'assurer correctement leur rôle pour qu'en 2025, la paix ne soit plus jamais une denrée rare, ni une utopie mais plutôt le vécu quotidien de la population de l'Ituri.

Début novembre dernier, le coordonnateur provincial intérimaire du PDDRC-S/Ituri, Flory Kitoko, avait évoqué à Radio Okapi, des avancées dans la mise en oeuvre de ce programme ainsi que des défis à relever.

Il avait renseigné que 175 ex-combattants sont pris en charge par le PDDRCS au site de Diango à une dizaine de kilomètres de Bunia, en Ituri.

Certains sont installés dans des communautés proches du site et d'autres, munis de feuilles de route, ont obtenu l'autorisation du bureau pour rejoindre leurs familles.