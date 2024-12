Maroc: Souss-Massa - L'INDH dresse son bilan pour l'année 2024

Agadir — Le comité régional de développement humain (CRDH) de Souss-Massa a tenu lundi à Agadir, une réunion consacrée à la présentation du bilan des réalisations de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de 2024.

Ainsi, il a été procédé à la réalisation 1.075 projets et actions mobilisant une enveloppe budgétaire globale de plus de 269,76 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de l'INDH s'élevant à plus de 236,84 MDH (soit 88%).

Il s'agit de 235 projets dans le cadre du programme "Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", et 117 projets et actions relatifs au programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité".

Il est question aussi de 533 projets et actions dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", et 190 projets et actions ayant trait au programme "Impulsion du capital humain des générations montantes".

Présidée par le wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, cette réunion a été marquée également par la présentation de proposition de projets INDH à caractère régional.

A rappeler que la troisième phase de l'INDH se concentre autour de quatre axes, à savoir le rattrapage des déficits au niveau des infrastructures et des services sociaux de base dans les espaces territoriaux les moins équipés, l'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'amélioration des revenus et l'intégration économique des jeunes, ainsi que la promotion du développement humain des générations montantes.