Congo-Kinshasa: 'Nouvelle locomotive, nouvelle vision'ANAPI - Rachel Pungu Luamba officiellement aux commandes !

Nommés aux termes de l'Ordonnance Présidentielle numéro 24/109 du 16 décembre 2024, les nouveaux dirigeants de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) ont pris, officiellement, leurs fonctions, ce lundi 30 décembre 2024, après une cérémonie de remise-reprise au siège de cet établissement situé à la Gombe.

C'est le Directeur de Cabinet du Vice-Premier Ministre en charge du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, M. Prince Leta, qui a présidé cette cérémonie de passation des pouvoirs, ensemble avec le Secrétaire Général au Plan et à la Coordination de l'aide au développement, Daniel Epembe. Avec cette mise en place, un vent nouveau de redynamisation souffle dans cet établissement public, appelé par la tutelle, à impulser une nouvelle dynamique, à l'innovation et à favoriser un climat de parfaite collaboration. Engagement du reste salué et pris par la Direction Générale dirigée, désormais, par Madame Rachel Pungu Luamba.

«...Je m'engage à tout mettre en oeuvre pour faire rayonner davantage l'ANAPI, aussi bien sur le plan national qu'international, en faisant véritablement d'elle la porte d'entrée en matière d'investissements en RDC. Face aux nombreux défis à relever, je m'appuierai sur l'accompagnement et les orientations de la tutelle, ainsi que sur une bonne collaboration avec les autres parties prenantes (...) afin de nous permettre de réaliser avec grand succès nos missions. », a souligné la Directrice générale de l'ANAPI, dans son mot de circonstance.

Il convient de signaler que Madame Rachel Pungu Luamba sera secondée, dans l'exercice de ses prestigieuses fonctions, par M. Evariste Katshenda comme Directeur Général Adjoint tandis que M. Stéphane Veringa présidera le Conseil d'Administration.

Décidément, les décors sont plantés pour que l'ANAPI puisse, désormais, vibrer au rythme d'une gestion rigoureuse axée sur les résultats.

Retour sur la passation des pouvoirs

Après la lecture par le Secrétaire Général au Plan, de l'ordonnance présidentielle nommant les nouveaux membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale de l'ANAPI, et lecture du procès-verbal par le Directeur des Ressources Humaines de l'ANAPI, Ngalamulume, la remise-reprise proprement dite s'est déroulée d'abord entre les Directeurs Généraux entrant et sortant. Ainsi, le Professeur Bruno Tshibangu DG a.i, a cédé son fauteuil à Madame Rachel Pungu Luamba, puis entre les PCA et, enfin, entre les DGA entrant et sortant.

La Nouvelle Patronne de l'ANAPI a profité de l'occasion pour présenter ses hommages les plus déférents et mérités au Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le choix porté sur sa personne témoignant davantage son statut de Champion de la masculinité positive. Madame Rachel Pungu Luamba a, par la suite, témoigné de sa profonde considération à l'endroit du Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo Mbwizya.

Aussi, Madame Rachel Pungu Luamba a tenu à honorer ses prédécesseurs à l'ANAPI pour les efforts consentis en vue de faire d'elle un véritable pionnier de développement du pays, un instrument utile pour l'amélioration du climat des affaires et de la promotion de son image positive ainsi que des opportunités d'investissements en RDC.

Pour sa part, le Président du Conseil d'Administration entrant, Stéphane Veringa, entend imprimer une parfaite collaboration avec le nouveau comité en vue des résultats positifs, avant de remercier le Chef de l'État, pour sa nomination.

De son côté, le Directeur Général a.i sortant de l'ANAPI, le Professeur Bruno Tshibangu, n'a pas manqué des mots pour souhaiter plein succès à la Nouvelle Direction. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance parfaite, traduisant ainsi l'avènement d'une nouvelle ère au sein de cet établissement public.