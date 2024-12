Madagascar: Nina Rakotoasimbola - Du mal aimé à héros

Il a été magistral lors du match retour contre Eswatini, dimanche, à l'Ile Maurice. Nina Rakotoasimbola, le gardien capitaine des Barea a joué un rôle crucial pour la qualification de la sélection nationale pour le Championnat d'Afrique des Nations du 1er au 28 février 2025 dans trois pays co-hôtes : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Nina et sa bande vont disputer leur deuxième CHAN consécutif. Le joueur de 28 ans n'a pas eu un parcours facile ces derniers temps entre blessure et reprise. Sauveur de l'équipe des Barea A à un certain moment, il a été par la suite relégué au rang de remplaçant. Avec les Barea A', il retrouve son fauteuil de titulaire et a été même fait capitaine par le coach Roro Rakotondrabe.

Le portier d'Elgeco Plus a été élu l'homme du match après sa prestation avec pas moins de cinq arrêts décisifs. Sitôt après cette qualification, Nina a été de nouveau adulé par les footeux et relevé au rang de héros. Ancien joueur de Vakina FC (2016) et de l'AS Adema (2017) et actuellement gardien d'Elgeco Plus, il a remporté la médaille de bronze au CHAN en Algérie en 2023.