Madagascar: Festivités de fin d'année - Agenda dans les grandes villes

La fête de la Saint-Sylvestre est à la fois une célébration marquante étant donné que c'est un moment durant laquelle la famille et les amis se réunissent pour boucler l'année et accueillir le nouvel an. Chaque région de la Grande-Île a sa manière de la fêter. Donc les voici !

#Atsimo-Andrefana

Les Tuléarois vont se régaler ! Trois artistes du moment, en l'occurrence Wendy Cathalina, LJo, et Lion Hill investiront l'Étoile de la Mer la nuit de la Saint-Sylvestre à partir de 21 h. Les jeunes de l' Atsimo-Andrefana attendent ce moment depuis longtemps. Welcome 2025 est le thème. Oui, les fans de cette région auront la chance de se souhaiter leurs meilleurs voeux avec leurs idoles.

#Menabe

Du kilalaky chez Binos Ankisirasira Morondava avec Sylange à partir de 20h. Elle occupera la scène pendant plus de 4 heures. Rien ne l'effraie, elle est à la maison. Madame va interpréter « Tsy atao remplaçant », « Kilalaky-Soukous ». Évidement, les tracas de l'année 2024 s'envoleront car le public sera envoûté par le rythme.

#Haute-Matsiatra

Deux platinistes locaux et une compagnie de danse vont surchauffer la piste de Zig-Zag Club Talatamaty Fianarantsoa à 21 h. Les tubes de l'année et le rétro figurent dans la playlist de Dj Anthony et son ami Dj Marix. Les ravissantes filles de DMF Girl feront des démonstrations de chorégraphie, et pourquoi pas danser avec les invités. Aux familles désirant une ambiance assez conviviale, cette soirée sera pour eux.

# Atsinanana

L'auteur de « Baban'i Amba » donne rendez-vous à ses convaincus de Toamasina au Bar Night Club à 21 heures. Soirée étoilée, tel est le thème proposé par cette star de la mozika mafana. Sans doute, il criera « Eto fo mahavita raha jiaby », littéralement : C'est ici que ça se passe. En effet, c'est dans la capitale du Betsimisaraka qu'il a choisi de faire son compte à rebours. Avec Jior Shy, c'est toujours chaud !

#Boeny

Tirike, Pryncia, Tsiliva, Farah John's, Tence Mena et son époux Ayo Naej occupent les planches de Boina Beach Mahajanga ce soir. Ce sera un show bouillant ! Salegy, kilalaky, tsapiky, tropicale, afrobeat, le tout dans un même endroit. Effectivement, les murs vont trembler. En plus, cela faisait longtemps que les habitants de la ville des Fleurs n'avaient pas vu Tirike. Alors, ils chanteront avec lui le « vinantonao baba tsy hitako oh », un classique des années 1990.

#Sofia

Quatre disk Jockeys d'Antsohihy mettront le feu pendant deux jours, le 31 décembre et le 1er janvier, au Super Taureau. Ambiance matanjaka avec Dj Ael, Dj Antonio, Dj D et Dj Landry. Ces messieurs ne sont plus à présenter dans cette ville. Ils maîtrisent parfaitement la situation. La foule sera en liesse en écoutant leurs mixages monstres !

# DIANA

Deux générations se rencontrent au Libertalia Park de l'île parfumée puisque le monstre sacré du salegy Mily Clément et le patron de Waza Jazz MMC ont décidé de monter sur la même estrade. Du jamais vu à Nosy-Be ! De même pour Antsiranana car le papa du rock'n'roll Diazan accompagnera Ariane à Ankarana Annexe. Entre le passage de flambeau et la fête de la Saint-Sylvestre, le moment sera inoubliable!

Cet agenda n'est qu'un petit aperçu tout en mentionnant les grandes villes et les chefs-lieux de province.