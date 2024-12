Madagascar: EDBM - Le nouveau PCA Joël Randriamandranto prend ses fonctions

Aussitôt nommé, aussitôt en service, le nouveau président du conseil d'administration de l'Economic development board of Madagascar (EDBM) a pris ses fonctions vendredi dernier.

La passation de pouvoir entre lui et sa prédécesseure Lantosoa Rakotomalala a eu lieu au siège de l'EDBM à Antaninarenina, en présence de Elysa Rakotonirina, directeur de Cabinet à la Présidence de la République de Madagascar et de David Ralambofiringa, ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Béatrice Chang Ching Yiu, présidente du Groupement des entreprises franches et partenaires et Rivo Rakotondrasanjy, président du FIVMPAMA ont également assisté à ladite cérémonie.

Le nouveau PCA de l'EDBM n'est pas un novice dans le monde de l'administration et du secteur privé, notamment pour avoir occupé les fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ministre des Transports et du Tourisme mais aussi de président du conseil d'administration de l'ONTM. À ces différentes fonctions s'ajoute le poste d'administrateur de l'EDBM pendant de nombreuses années.