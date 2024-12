Tunisie: Le cancer se prévient - Découvrez les gestes qui sauvent

La prévention du cancer est à la portée de tous. Grâce à des habitudes de vie simples mais efficaces, il est possible de réduire significativement les risques de cette maladie.

Dans un communiqué rendu public aujourd'hui sur sa page officielle Facebook, le ministère de la Santé indique que les experts s'accordent à dire que de nombreuses formes de cancer peuvent être évitées par des comportements responsables, et il est essentiel d'agir dès aujourd'hui pour protéger sa santé et celle de ses proches.

La première étape vers une vie plus saine commence par l'abandon du tabac. Arrêter de fumer est un geste clé pour prévenir de nombreuses maladies graves, y compris le cancer. Un mode de vie équilibré joue également un rôle majeur. Adopter une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes renforce le système immunitaire et protège contre plusieurs types de cancer. En parallèle, pratiquer une activité physique régulière est crucial. L'exercice améliore non seulement la santé globale, mais il a aussi des effets bénéfiques sur la prévention du cancer.

La protection contre les rayons UV est également fondamentale. Il est recommandé d'utiliser des crèmes solaires adaptées et d'éviter une exposition excessive au soleil, surtout pendant les heures de pointe. De plus, des vaccins préventifs, comme ceux contre le papillomavirus humain (HPV) et l'hépatite B, sont essentiels pour réduire le risque de certains cancers.

Les dépistages réguliers sont une autre clé de la prévention. Le dépistage précoce permet de détecter des anomalies avant qu'elles ne se transforment en cancers graves, en particulier pour les cancers du sein, du côlon et du col de l'utérus.

Enfin, une consommation modérée, voire nulle, d'alcool est fortement conseillée. L'alcool est un facteur de risque important pour plusieurs types de cancer, et il est donc crucial de limiter sa consommation pour préserver sa santé à long terme.

« Adopter ces bonnes pratiques au quotidien permet de diminuer considérablement les risques de cancer et d'améliorer la qualité de vie », ajoute la même source.