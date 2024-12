Gambie: Le gouvernement en désaccord avec l'enquête 'Afrobaromètre'

La Gambie a annoncé son désaccord avec une enquête "Afrobaromètre" récemment publiée sur les performances du gouvernement, qui indique que 77 % des Gambiens désavouent les initiatives du gouvernement.

Dans un communiqué de presse publié sur la page Facebook du Ministère de l'Information, le gouvernement a déclaré que les enquêtes "Afrobaromètre" sont des enquêtes de perception et que les perceptions peuvent être façonnées par des perspectives individuelles et des informations erronées, et que cette enquête pourrait ne pas refléter les résultats ou les faits réels.

Le texte intégral de la réaction du gouvernement se trouve ci-dessous :

Le gouvernement de la Gambie prend acte de l'enquête "Afrobaromètre" récemment publiée qui, entre autres, indique que les trois quarts (77 %) des Gambiens estiment que le pays est sur la « mauvaise voie ». Le gouvernement reconnaît la valeur des enquêtes de perception en tant qu'outil permettant de comprendre les perceptions du public. Il est toutefois important de noter que ces types d'enquêtes représentent des opinions et/ou des expériences subjectives plutôt que des faits complets ou une évaluation de l'impact des initiatives gouvernementales en cours.

En particulier, les enquêtes "Afrobaromètre" sont des enquêtes de perception et les perceptions peuvent être influencées par des perspectives individuelles et des informations erronées. Elles peuvent ne pas refléter les résultats ou les faits réels. D'un point de vue méthodologique, elles peuvent manquer de rigueur empirique, avec des biais potentiels dans la formulation des questions, ce qui conduit à des réponses biaisées et à l'interprétation finale des données. Les résultats des enquêtes peuvent être scientifiques, mais le contexte compte et les perceptions peuvent varier considérablement d'un contexte culturel ou situationnel à l'autre, ce qui rend difficile la généralisation des résultats à divers groupes et circonstances.

Les données existantes, étayées par les données des partenaires donateurs et les résultats des évaluations de la mise en oeuvre du PND, font état de progrès significatifs dans tous les domaines de la politique publique de la Gambie, y compris le développement des infrastructures, les performances économiques, l'éducation et les soins de santé, l'expansion de l'électricité, l'approvisionnement en eau et les interventions sociales.

Au cours des dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans différents secteurs afin de créer une Gambie résiliente, inclusive et économiquement stable. Dans le domaine des infrastructures, le gouvernement a entrepris l'un des projets de construction routière les plus ambitieux de notre histoire, reliant les zones rurales et urbaines afin de faciliter le commerce, d'améliorer les transports et de stimuler l'activité économique. Ce projet comprend la construction et la rénovation de près de 1 000 kilomètres de routes dans tout le pays, garantissant ainsi l'accessibilité à tous les Gambiens.

Dans le domaine de la santé, les hôpitaux et les centres de santé régionaux ont été modernisés dans tout le pays afin d'étendre la couverture des soins de santé et d'améliorer la prestation des services. Ces améliorations démontrent l'engagement du gouvernement à donner la priorité au bien-être des Gambiens, alors même qu'il investit dans la réforme du secteur de la santé pour répondre à la demande croissante.

Le développement de la jeunesse et la création d'emplois sont également au coeur du programme du président Barrow. Grâce à la mise en place de nouveaux programmes de stages, d'un centre d'employabilité à l'Université de la Gambie et d'initiatives de formation ciblées, le gouvernement a créé des possibilités d'épanouissement pour les jeunes. Consciente du rôle essentiel des jeunes dans la construction de la nation, l'administration continue de mettre en oeuvre des programmes visant à fournir des moyens de subsistance durables et à réduire le chômage.

Une récente évaluation du FMI dans le cadre de la Facilité Elargie De Crédit a félicité l'administration Barrow pour ses réalisations significatives, notamment en ce qui concerne le renforcement de la reprise économique. Le PIB devrait atteindre 5,8 % en 2024, grâce à des activités économiques généralisées dans divers secteurs. Le rapport souligne également l'augmentation des activités touristiques, signalant une reprise après la pandémie de COVID 19, ainsi qu'une réduction de l'inflation d'un pic de 18,5 % en septembre 2023 à 10 % en octobre 2024. En outre, la nouvelle politique de change a été reconnue comme une étape importante vers la croissance économique, les réserves internationales dépassant leurs objectifs à la fin du mois de septembre 2024.

Un récent rapport de CNUCED publié en juillet 2024 met en évidence des progrès significatifs dans le paysage de l'investissement en Gambie, qui s'est transformé de manière spectaculaire depuis 2017. Les entrées d'IDE sont montées en flèche, passant d'un modeste 18 millions de dollars à un montant impressionnant de 249 millions de dollars en 2021. Cette multiplication par près de 14 est attribuée à l'intérêt croissant des investisseurs pour divers secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et l'immobilier. L'élan s'est poursuivi en 2022, avec des niveaux d'IDE qui sont restés solides, à 236 millions de dollars. Cette augmentation n'est pas qu'une question de chiffres ; elle témoigne d'une confiance grandissante dans le potentiel économique de la Gambie.

Bien que les défis liés aux difficultés économiques et à la sécurité aient été soulignés dans l'enquête, le gouvernement a été proactif dans la mise en oeuvre de solutions. Les récentes réformes et l'augmentation des ressources allouées aux services de sécurité ont renforcé les mesures de sécurité nationale, et le pays reste l'un des plus stables, des plus sûrs et des plus pacifiques de la région.

L'enquête reconnaît à juste titre les progrès substantiels réalisés dans le domaine du respect des valeurs démocratiques. Sous la direction du président Barrow, la Gambie a adopté une culture d'ouverture et de liberté d'expression qui permet aux citoyens de faire entendre leur voix.

Bien que le gouvernement reconnaisse que les défis économiques mondiaux ont affecté le coût de la vie, il reste déterminé à poursuivre des politiques et des projets qui allègeront ces fardeaux. Les nombreuses interventions par le biais de subventions visant à soutenir les secteurs de l'énergie et de l'agriculture ainsi que les chaînes d'approvisionnement alimentaire en sont la preuve manifeste.

L'administration du président Barrow accorde une grande importance aux réactions des Gambiens et considère les enquêtes de ce type comme une occasion de renforcer sa détermination à servir la nation. Depuis le début de cette administration, le gouvernement est prêt et s'engage à protéger les droits des individus et leur perception, comme le prévoit la Constitution de la Gambie, tout en encourageant tous les Gambiens à faire une analyse indépendante de ces enquêtes à travers la manifestation des progrès du développement du pays sous l'administration Barrow au cours de la dernière décennie.

Si le pays était vraiment sur la mauvaise voie, les données récentes n'indiqueraient pas que les progrès de la Gambie en matière d'approvisionnement en eau et en électricité, d'accès aux soins de santé et aux services d'éducation, et d'investissements dans l'agriculture et les infrastructures dépassent de loin les interventions et les investissements cumulés des gouvernements précédents.

