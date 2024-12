Gambie: Le président Barrow promet son soutien pour cimenter le role des médias dans la société

LE président Adama Barrow a promis le soutien de son gouvernement aux médias, tout en appelant à des « relations gouvernementales avec les médias » soutenues, lors du premier dîner présidentiel avec les médias qui s'est tenu samedi à la Résidence Présidentielle.

Le dîner, organisé par la directrice de la presse et des relations publiques (DPPR) du Bureau du Président, avait pour thème : « Améliorer les relations entre le gouvernement et les médias ».

« J'ai écouté le journaliste chevronné qu'est Mr Pap Saine. Nous avons pris note de vos préoccupations. Nous ferons tout ce qui est possible pour entretenir de bonnes relations avec les médias, et nous soutiendrons les médias, pour vous renforcer, pour coopérer avec vous et pour dialoguer avec vous », a-t-il promis.

« Nous voulons entretenir de très bonnes relations avec les médias et il ne fait aucun doute que vous êtes notre plus grand partenaire », a-t-il déclaré dans ses paroles de sagesse.

Le président a également appelé à une relation mutuelle entre les médias et son gouvernement pour le bien des deux parties et du pays dans son ensemble.

« En tant que Gambiens, nous avons des rôles différents et des responsabilités cruciales à assumer pour construire notre nation et assurer la sécurité pour une paix et une prospérité durables », a rappelé le président.

Selon le président Barrow, tout comme le gouvernement, les médias doivent fonctionner de manière efficace et responsable, et il leur a demandé de faire le meilleur usage possible de leur profession, et ce, afin d'elever le pays à un niveau supérieur.

Dans toute démocratie, a-t-il ajouté, la liberté des médias, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance sont liées et guidées par le respect de l'État de droit.

Le président Barrow a indiqué que l'objectif principal de la critique des médias est d'attirer l'attention des citoyens sur des points de vue divers et objectifs, et qu'elle devrait donc viser à juste titre à influencer le gouvernement et toutes les parties prenantes, et ce, en vue d'une amélioration des performances en matière de mise en oeuvre des politiques et des programmes.

Il a dépeint les médias comme un partenaire clé dans le développement et une sentinelle pour le public, car leur travail est indispensable dans un pays démocratique comme la Gambie.

Il a exhorté la confrérie des médias du pays à travailler de manière solidaire, en tant que force unie, pour faire avancer rapidement le programme de développement et le progrès du pays.

Le ministre de l'information, des médias et des services de radiodiffusion, le Dr Ismaila Ceesay, a félicité le bureau de la directrice de la presse et des relations publiques (DPPR) pour l'organisation de cet important forum entre les médias et la présidence.

Il a également salué les médias pour leur travail acharné, leur persévérance et leur partenariat, ajoutant que les médias jouent un rôle essentiel dans une société à travers l'information du public des programmes et des activités du gouvernement.

Mme Amie Bojang Sissoko, directrice de la presse et des relations publiques (DPPR) au Bureau du Président, a déclaré que son bureau avait décidé d'élever les relations de la présidence avec les médias à un niveau plus convivial et fraternel. Les deux parties désormais entretiennent des relations familiales « Badinbung », qu'elle a décrites comme un symbole de l'interaction sociale au sein de la société.

Mr Pap Saine, co-éditeur du quotidien The Point, s'exprimant au nom des médias, a décrit les médias et le gouvernement comme des partenaires au développement.

Il a appelé le gouvernement du président Barrow à envisager la suppression de certaines lois draconiennes, estimant qu'elles constituent une entrave à la liberté de la presse et qu'elles impactent le travail des médias dans le pays.

« Nous apprécions les efforts de votre gouvernement en vue de la création d'un environnement propice aux médias. Nous avons parfois des points de vue différents, mais c'est par le dialogue que certains de ces points de vue peuvent être discutés et résolus », a déclaré Mr Saine.

Il a également exhorté le gouvernement à envisager la subvention des médias, tout en appelant à des relations solides entre les médias et le gouvernement par le biais du dialogue.

Il a enfin salué le président Barrow pour les démarches entreprises en vue d'assurer la liberté de la presse, affirmant que sans un environnement propice, les médias n'auraient pas pu être libres depuis 2017.

