Maroc: Moulay Yacoub - 2.200 bénéficiaires d'une campagne médicale pluridisciplinaire à Sebt Loudaya

Moulay Yacoub — Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) à Moulay Yacoub a organisé, dimanche à la commune de Sebt Loudaya, une campagne médicale pluridisciplinaire sous le thème "Les 1000 premiers jours, fondement de l'avenir de nos enfants".

Cette opération s'inscrit dans le cadre des campagnes de santé et de sensibilisation régulières programmées dans l'axe de soutien à la santé maternelle et infantile, en partenariat avec la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale et l'association Initiatives Santé et Aide au Développement (ISAAD), indique un communiqué du CPDH de Moulay Yacoub.

Environ 2.200 personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes souffrant de maladies chroniques, issues des communes de Sebt Louadaya et de Mikkess, ont bénéficié de cette campagne médicale, qui s'est déroulée à Dar Taliba (Maison de l'étudiante) et à l'école primaire de Sebt Louadaya, où elles ont reçu des services spécialisés, des examens et des consultations médicales.

Ainsi, 2.200 personnes ont bénéficié d'examens de médecine générale, 1.150 de services de gynécologie, 476 de pédiatrie, 117 de pneumologie, 130 de gastro-entérologie, 260 de néphrologie, 230 d'urologie, 196 d'endocrinologie, 250 de dermatologie, 350 de médecine dentaire, 11 de psychiatrie et 520 de rhumatologie.

De même, 460 personnes ont bénéficié du dépistage du diabète, 350 d'échographies, 220 de tests de dépistage du VIH et 200 de l'hépatite.

Le programme de la campagne médicale comprenait également trois sessions de sensibilisation pour 290 femmes en âge de procréer sur l'importance des mille premiers jours de la vie, une période cruciale pour le développement mental et physique de l'enfant, ainsi que sur l'importance de la détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus, d'une bonne alimentation et des moyens de prévenir les maladies chroniques, en plus de la distribution de médicaments gratuits aux bénéficiaires.

Pour assurer le succès de cette campagne, du matériel médical, des équipements logistiques modernes et des ressources humaines, dont des spécialistes et des infirmières de l'association partenaire appuyés par du personnel administratif et technique de la province et de la délégation, ont été mis à contribution.

Ces activités sont d'une grande importance, reflétant les principaux objectifs des programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui place l'élément humain au coeur de ses préoccupations à travers la mise en oeuvre de divers projets dans différents domaines en soutenant l'accès aux infrastructures et aux services sociaux, l'intégration sociale et économique des jeunes, la santé maternelle et infantile, l'éducation des filles en milieu rural et le soutien aux groupes vulnérables, conformément aux Hautes Directives Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui soulignent l'importance d'investir dans les aspects immatériels du développement humain.