Algérie: Tribunal de Sidi M'Hamed - 6 accusés placés en détention provisoire pour adhésion à un groupe terroriste

ALGER — Le juge d'instruction à la section de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée près le tribunal de Sidi M'Hamed (Alger) a ordonné le placement de six (6) accusés en détention provisoire pour adhésion à un groupe terroriste, trafic d'armes et de psychotropes et blanchiment d'argent, a indiqué lundi un communiqué du parquet de la République près le même tribunal.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Sidi M'Hamed, section de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, porte à la connaissance de l'opinion publique que dans le cadre de la lutte contre les crimes de terrorisme et la criminalité transnationale organisée et suite à une saisine du parquet de la République près le tribunal d'Illizi, ledit parquet a traité une affaire relative à l'arrestation d'un groupe terroriste composé de six (6) individus, dont deux (2) de nationalité étrangère, dans la région de Takat relevant de la commune d'Illizi", a précisé la même source.

L'opération a permis "la saisie de plus de 2.400.000 comprimés psychotropes de type Prégabaline, d'armes et de munitions de guerre et d'équipements sensibles, à savoir trois (3) mitrailleuses de type FMPK, deux mitrailleuses de type Kalachnikov et quatre (4) appareils de télécommunication sans fil, dont trois (3) de type Thuraya". "Deux véhicules (4X4) ont également été saisis dans ce cadre", selon le communiqué.

L'enquête préliminaire menée par le service régional de la police judiciaire de Ouargla a permis "l'arrestation des six (6) suspects qui ont été déférés, le 30 décembre 2024, devant le parquet de la République (section de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée) près le tribunal de Sidi M'hamed".

Une "information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour adhésion et participation à des associations, groupes et organisations aux visées et objectifs à caractère terroriste et subversif tombant sous le coup de l'article 87 bis du code pénal, tentative d'assassinat, trafic d'armes présentant une menace pour la sécurité nationale, port et transport de matériel militaire, d'armes et de munitions de première catégorie, importation et utilisation d'équipements sensibles pour commettre d'autres crimes et faciliter leur commission, importation illicite de psychotropes, détention, achat en vue de la vente, stockage, distribution et transport de psychotropes en bande criminelle organisée et blanchiment d'argent en bande criminelle organisée".

"Après interrogatoire des accusés, le juge d'instruction a ordonné le placement des six (6) mis en cause en détention provisoire", selon le même Communiqué.