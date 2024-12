Guinée: Éventuel candidature de Général Mamadi Doumbouya - « Nous serons les artisans de sa victoire, ... », promet Alhousseny Makanéra Kaké

Le président du Front National pour le Développement (FND), Alhousseny Makanéra Kaké a exprimé ses préoccupations par rapport à la transition guinéenne.C'était le week-end dernier à l'occasion du lancement officiel de la Synergie Général Mamadi Doumbouya 2025, à Conakry.

Cet ancien ministre de la communication a déclaré que la synergie Général Mamadi Doumbouya 2025 est ouverte à tous ceux qui partagent leur vision.

<< La Synergie GMD25 est ouverte à tous ceux qui partagent notre vision et nos valeurs, dans le respect strict de toutes les lois de la République. Nous sommes ici pour témoigner de notre soutien indéfectible aux actions de refondation engagées par le Général d'Armée Mamadi Doumbouya. Sa vision, fondée sur la justice sociale, la souveraineté et l'émergence économique, est une source d'inspiration pour nous tous. Ensemble, nous continuerons à bâtir une Guinée forte, unie et prospère. Ensemble, nous donnerons à chaque guinéen les moyens de rêver et de réaliser ce rêve dans une société pacifiée et équitable. Ainsi, le lancement de la Synergie GMD25 marque-t-il le début d'une nouvelle ère ? Une ère où la voix de chaque citoyen compte, où les talents de chacun sont mobilisés pour le bien collectif, et où notre pays retrouve sa place légitime sur la scène internationale >>, a affirmé le ministre.

Il renchérit en s'engageant de servir la Guinée avec intégrité, loyauté et dévouement.

<< Aujourd'hui, devant vous, nous prenons un engagement solennel: celui de servir la Guinée avec intégrité, loyauté et dévouement. Nous posons les bases d'un mouvement historique, un mouvement ancré dans la vision d'un leader exceptionnel, le Général d'Armée Mamadi Doumbouya. Ce lancement n'est donc pas seulement une cérémonie, mais une déclaration ferme et déterminée: nous sommes prêts à accompagner la Guinée sur le chemin de sa refondation, aujourd'hui, demain, et aussi loin que le peuple nous en donnera la mission. Le Général Mamadi Doumbouya n'est pas simplement un chef d'État ou le Président d'une Transition. Il est le symbole de l'espoir renouvelé, de la souveraineté retrouvée, et de la détermination à bâtir une Guinée juste et prospère. À ce titre, notre devoir est clair: soutenir ses actions avec une détermination sans faille, lui offrir les moyens politiques, sociaux, et citoyens de poursuivre ses innombrables chantiers au service de la nation. En 2025, si le peuple de Guinée, souverain, fait appel à lui pour conduire notre pays vers de nouveaux horizons, nous, membres de la Synergie GMD25, serons prêts, mobilisés et unis. Nous serons les artisans de sa victoire, les relais de sa vision, et les garants de son projet >>, a-t-il promis.

Il conclut en lançant un appel à tous les patriotes guinéens.

<< Nous lançons un appel à tous les patriotes, à tous ceux qui croient en une Guinée digne et ambitieuse, mobilisez-vous avec nous. Ensemble, nous pouvons transformer l'espoir en réalité, les rêves en actions, et les actions en une prospérité durable pour chaque guinéen >>, a-t-il lancé.