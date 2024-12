Guinée: Tribunal de Kaloum - Aliou Bah, leader du parti MoDeL rejette les faits d'offense au Chef de l'État '...je n'ai dit le nom de personne'

Le procès de M. Mamadou Aliou Bah "Aliou Bah", président du parti MoDeL s'est ouvert ce mardi 31 décembre 2024 au Tribunal de Première instance de Kaloum (Conakry).

À la barre, le leader du MoDeL a rejeté les faits qui sont reprochés tout en reconnaissant avoir traité des dirigeants d'incapables et d'incompétents, de corrompus et de s'être illégalement enrichis parce que selon lui, de nombreux cadres sont actuellement devant les juridictions pour des faits de corruption et de détournement. "Je n'ai dit le nom de personne", a-t-il dit en réagissant sur les accusations d'offense et de diffamation contre le président de la transition.

Poursuivant, il affirme qu'il a simplement appelé à la responsabilité des dirigeants par rapport aux nombreux cas d'enlèvement qui se font en Guinée. Il dit avoir fait également appel aux religieux pour qu'ils arrêtent de se taire sur les ces cas d'enlèvement et de tueries.

Aliou Bah est poursuivi pour Offense et diffamation contre le chef de l'État par le biais d'un système informatique. Des faits prévus et punis par les Articles: 659 du Code pénal, 3, 4 de la loi 10: 28 et 29 de la loi L 137 partant sur la cyber sécurité et protection des données à caractère personnel. Les débats se poursuivent.