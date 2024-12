Algérie: Tourisme saharien - Affluence de nombreux groupes de touristes nationaux et étrangers à Ghardaïa

GHARDAIA — La wilaya de Ghardaïa enregistre l'affluence de nombreux groupes de touristes, nationaux et étrangers, dans le cadre de la saison du tourisme saharien 2024/2025 et à l'occasion des fêtes de fin d'année, a indiqué mardi la direction locale du Tourisme et de l'Artisanat (DTA).

Au moins 33 établissements hôteliers proposant ensemble 2.789 lits, 57 dortoirs d'une capacité de 1.450 lits, en plus de structures relevant des oeuvres sociales d'institutions tels que les centres de repos des Moudjahidine, de la Société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et des travailleurs de la Poste et des Télécommunications, sont mobilisés pour l'hébergement des touristes, a précisé, à l'APS, le DTA, Saâd Merriah.

A ces installations d'accueil, s'ajoute la formule dite du Tourisme chez l'habitant, qui assure une offre de résidences disposant de toutes les commodités, en plus de se distinguer par une conception architecturale typique de la région, qui contribue aussi à la valorisation du patrimoine culturel et urbanistique local.

Cette formule, d'ailleurs encouragée par le secteur, attire de plus en plus de touristes en quête de dépaysement et de découverte du genre architectural local et de son histoire séculaire, a souligné M. Merriah.

Les agences de tourisme et de voyage jouent, elles aussi, un rôle essentiel dans la promotion du tourisme intérieur et l'encadrement de voyages à travers la wilaya, via des circuits touristiques riches comprenant aussi bien la découverte des cités et ksour, ainsi que les secrets de leur architecture ancienne et singulière et la beauté des sites naturels.

Dans le cadre de la saison du tourisme saharien, la DTA a accordé 769 demandes de visas introduites via la plateforme numérique "Idarati" par neuf (9) agences de tourisme, en nette hausse par rapport à la saison précédente qui n'avait enregistré que 62 demandes. Ce qui dénote, souligne la source, des démarches entreprises par le secteur pour faciliter aux touristes étrangers la visite de la ville et des ksour de la vallée du Mzab.

De plus, la commission d'inspection touristique a mené 124 contrôles et inspections d'établissements hôteliers, de résidences touristiques et de dortoirs, pour s'enquérir des bonnes conditions d'accueil des touristes et des prestations qui leurs sont assurées.