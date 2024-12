Egypte: Accord de partenariat stratégique entre Telecom Egypt Et China Mobile International

Telecom Egypt a signée un accord de partenariat stratégique avec China Mobile International, pour profiter d'une manière optimale des investissements des deux sociétés dans l'infrastructure des câbles sous-marins, partager leurs ressources, répondre à la demande croissante de services de données de la part des entreprises et des particuliers du monde entier.

Ce partenariat comprend un groupe de services numériques et commerciaux innovants et conçus particulièrement pour répondre aux besoins des organisations en Egypte et dans toute la région.

Les deux entreprises oeuvreront, via ce partenariat, à développer et à fournir un paquet de solutions numériques intégrées visant à soutenir les sociétés et les institutions pour réaliser la transformation numérique à travers la combinaison des solutions numériques avancées assurées par China Mobil International et la vaste expérience opérationnelle dont dispose Telecom Egypt aux échelles locale et regionale.