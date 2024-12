Soudan: Minawi - Ce qui se passe au pays est une invasion étrangère utilisant les doigts soudanais dans le but de démanteler

Port-Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour et chef du Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan, Minni Arko Minawi, a déclaré que ce qui se passe au Soudan est une invasion étrangère utilisant les doigts soudanais dans le but de démanteler le État soudanais.

Minawi estime que tous les Soudanais devraient travailler ensemble, depuis les forces politiques et la société civile, afin de préserver l'unité et la souveraineté du pays et de restaurer l'intégralité de ses institutions et frontières internationales, et que tout le monde s'accorde ensuite sur une vision d'un dialogue national global pour tous les axes. étapes et procédures, puis s'asseoir avec les dirigeants de l'État afin de sortir le pays de l'impasse grâce à la transformation démocratique sur laquelle tout le monde s'accorde grâce aux résultats du dialogue national.

Il a ajouté dans un discours qu'il a adressé lundi soir à la nation soudanaise à l'occasion du glorieux anniversaire de l'indépendance : « La guerre a pris fin dans les trois premiers jours et les opérations qui l'ont suivi suite à une tentative de coup d'État manquée menée par les Forces de Soutien Rapide-FSR, soutenu par certains hommes politiques qui veulent recycler la roue de l'histoire pour maintenir le pouvoir dans le sens du centre sous le slogan de la révolution, mais la révolution n'a pas apporté de changement notable. Ce qui s'est produit, c'est seulement un retrait partiel de la droite pouvoir pour que la gauche le remplace alors que les mêmes vieilles maisons sont restées.

Il a souligné la nécessité de faire la différence entre la guerre et le ciblage qui relève des crimes de guerre, qui sont devenus la principale caractéristique des opérations de FSR.

Il a déclaré : « Nous n'abandonnerons pas notre position tant que nous ne verrons pas un Soudan uni, sûr et stable dans lequel le peuple soudanais jouit de la paix et de la justice. »

Il a également appelé ceux dont les enfants et les familles ont été tués sous de faux prétextes, à savoir la recherche de la démocratie, l'anéantissement de l'État de 1956, ou la recherche d'une fausse gloire que l'histoire n'enregistre pas, je vous conseille d'abandonner cette position pour le bien de ce pays et je conseille à tout le monde, en particulier à Muhammad Hamdan Dagalo et à son frère Abdul Rahim, si la racine du problème du Soudan était un échec dans la gestion de la diversité. Alors, comment cherchez-vous à établir un État pour les frères ou un État pour une entité ethnique ans le Soudan sans le reste du peuple ? Soudanais?. \ OSM