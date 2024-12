Congo-Kinshasa: Le Gouvernement prend des mesures pour rendre compétitifs les produits agricoles sur le marché international

Le Gouvernement congolais prend une série de mesures pour rendre compétitifs ses produits agricoles notamment le cacao sur le marché international. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya a livré cette information, le lundi 30 décembre, lors du briefing de presse coanimé avec son collègue de la Communication et Médias, Patrick Muyaya à Kinshasa.

Il a indiqué que le Gouvernement est en train de construire des routes de desserte agricoles, les centrales hydroélectriques et intensifier les zones de transformation agricoles.

«Moi, je pense que si on a le café et le cacao à l'Equateur et on n'a pas de possibilité de les évacuer et de les transformer là-bas, nous allons rester sous la coupe de ceux-là qui nous appliquent des sanctions. Il y a quand même un travail important à faire au niveau du Gouvernement et ce que nous sommes en train de faire.

Pour rendre compétitif notre cacao au niveau du marché international, nous devons améliorer certaines conditions au niveau interne : les routes, l'électricité et les zones économiques spéciales qui sont des utiles de viabilisation au niveau international », a expliqué Julien Paluku.

Il estime qu'il faut une révolution au niveau africain qui permette de changer le paradigme de gestion de nos richesses par la transformation locale.