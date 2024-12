Gabon: Conservation Justice engagée auprès des communautés locales en 2024

Partenaire du ministère des Eaux et Forêts dans la lutte contre la criminalité environnementale au Gabon, l'ONG Conservation Justice a mené, au cours de l'année 2024, des campagnes de sensibilisation en direction de plus de 7 350 élèves dans les établissements scolaires concernés par les Brigades faune de Koumameyong et de Ndangui, dans les départements de la Mvoung, de Mulundu et de la Lopé. En parallèle, les communautés locales ont été sensibilisées aux mécanismes d'attribution et d'entretien des clôtures électriques mobiles, conformément au partenariat avec l'ONG Space for Giants (SFG).

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des activités sociales de l'ONG et se caractérisent par des sensibilisations dans les écoles autour de la thématique de l'éducation environnementale. Elles reflètent la volonté de Conservation Justice de conscientiser les jeunes générations très tôt à l'importance de préserver l'environnement, dans le but d'assurer la pérennité des ressources naturelles disponibles.

Ainsi, en 2024, les campagnes de sensibilisation ont permis à plus de 7350 élèves dans le cadre des Brigades faune de Koumameyong et de Ndangui d'acquérir des connaissances sur les bonnes pratiques en matière de préservation de la faune et de la flore.

Les thématiques abordées étaient entre autres :

· Les écosystèmes locaux et leur importance,

· Les espèces menacées au Gabon,

· Les gestes concrets pour contribuer à la protection de l'environnement.

A travers ces sensibilisations, l'objectif est d'encourager les jeunes à une gestion responsable de la biodiversité au Gabon. Selon Léa Coralie Moussavou, Chargée Communautaire Éducation et Sensibilisation Environnementale à Conservation Justice : « l'objectif de Conservation Justice, à travers les actions d'éducation environnementale, est d'améliorer, à long terme, la préservation de la faune et des espèces intégralement protégées. Cela passe par une prise de conscience des services rendus par ces espèces et leurs écosystèmes, et des menaces qui pèsent sur eux. En comprenant ces enjeux, les plus jeunes pourront s'engager en optant pour des gestes responsables et des initiatives de conservation ».

En complément de son action dans les écoles, Conservation Justice a aussi oeuvré à sensibiliser les communautés locales à la problématique du conflit homme-faune (CHF).

Les interventions ont notamment porté sur :

· La rédaction des demandes de clôtures électriques,

· L'entretien de ces clôtures,

· La vulgarisation du processus d'attribution,

· L'installation et l'utilisation de clôtures électriques mobiles.

Dans le cadre du partenariat avec Space for Giants, Conservation Justice apporte son expertise sur des aspects spécifiques en rapport avec son volet communautaire. Les villages situés dans ou autour des Concessions Forestières sous Aménagement Durable (CFAD) certifiées figurent parmi les principaux bénéficiaires de ces sensibilisations.

Précisons que ces activités s'inscrivent désormais dans le cadre d'un nouveau partenariat entre Conservation Justice et l'ONG belge Nature+, à travers son nouveau projet sous-régional NaturAfrica TRIDOM. Financé par l'Union européenne, ce programme devrait permettre de maintenir les activités des projets de Brigade faune de Koumameyong et Ndangui pendant au moins trois années.