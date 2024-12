Gabon: Résurgence Gabon en mode Père Noël pour les enfants de Nzeng-Ayong

L'association Résurgence Gabon a fait des heureux le 27 décembre dernier à Nzeng-Ayong. Plusieurs enfants ont reçu des cadeaux du Père Noël venu dessiner le sourire sur leurs visages. Ces moments de solidarité et de partage ont été appréciés à leur juste valeur par les tout-petits dont le bonheur pouvait se lire sur les visages. Karl Biwagou, président de ladite association et son bureau ont manifesté leur humanisme à l'endroit des plus faibles.

Une fois de plus, l'association Résurgence Gabon s'est illustrée par des actes d'humanisme. Elle a apporté un baume au coeur à plus de 400 enfants des familles économiquement faibles et surtout, celles vulnérables. " Ces cadeaux sont le symbole de tout l'amour et l'attention que nous portons sur vous. Souvenez-vous que vous êtes uniques et précieux pour nous" a fait savoir Karl Biwagou, le président de ladite association.

Aussi, le premier responsable de ladite association n'a pas manqué de souligner l'importance de cette action." Nous avons apporté de la joie et illuminer les visages des enfants vulnérables. Cela fait partie de nos missions. Raisons pour laquelle, nous avons organisé, au complexe sportif de Nzeng Ayong, une journée récréative suivie d'une distribution de cadeaux de Noël." affirmera t-il.

Cet événement, destiné aux enfants issus des milieux défavorisés de la commune de Libreville, a permis de prolonger l'esprit de Noël dans une ambiance chaleureuse et festive. Ces moments de partage ont offert à ces jeunes l'occasion de célébrer la fête de la Nativité en différé, avec bonheur et émerveillement. " Je suis en joie. J'ai eu mon cadeaux. Je dis merci à papa noël et tous les papas qui sont là. Ils sont gentils. Merci que Dieu les bénisse" lance un des enfants bénéficiaires des cadeaux.

Les parents de ces enfants ; sont autant heureux que leurs progénitures , cadeaux en main. Ils ont témoigné leur gratitude à l'égard de Karl Biwagou et son équipe, qui avec peu, s'inscrivent dans la solidarité et le partage."Nous sommes fiers de notre père, frère, fils qui a pensé à nos enfants qui n'espéraient rien avoir durant cette période de fête de noël, une faite qui est dédiée aux enfants. Nous ne pouvons que bénir ce geste et prier que Dieu leur donne davantage" a manifestement fait entendre une mère heureuse.

Par cette action, faut-il le souligner, Résurgence Gabon réaffirme son engagement en faveur de l'égalité sociale et de l'inclusion, tout en contribuant à bâtir une société plus solidaire et équitable. Comme quoi, cette association dit savoir conjuguer la solidarité et le partage au pluriel. Le rendez-vous a été pris pour d'autres actions à caractère sociales.