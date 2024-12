Angola: La lutte contre la contrebande de carburant figure parmi les priorités du Minint Bengo pour 2025

Caxito — Le renforcement des mesures visant à couper la chaîne de contrebande de carburant est l'une des priorités de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur à Bengo pour 2025.

Dans son discours de fin d'année, le délégué du Minint à Bengo, Delfim Kalulu Inácio, a déclaré que la Police nationale devrait renforcer son approche, sa communication et son interaction avec la population, afin de prévenir la criminalité et d'encourager une culture de la dénonciation, créant ainsi un climat de paix sociale favorable à la province.

Il a souligné que les organes du Minint à Bengo continueront à être impitoyables face aux actes d'indiscipline de leur personnel et encouragent le respect des citoyens dans leurs actions quotidiennes.

L'installation des services de la Minint dans les six nouvelles municipalités créées dans la province de Bengo et l'engagement en faveur de la formation continue, de l'amélioration des conditions sociales et de travail, de l'amélioration de la capacité de prévention et de lutte contre la criminalité figurent parmi les priorités à l'horizon 2025.

« Nous continuerons à travailler avec le gouvernement provincial et la direction du Fonds de protection sociale du ministère de l'Intérieur pour terminer la construction des logements de fonction de cette délégation provinciale », a-t-il souligné.

D'autre part, Delfim Kalulu Inácio a indiqué que le Service de migration et étrangers s'efforcerait d'améliorer la pratique des actes migratoires, afin de garantir que les passeports soient délivrés à temps et d'accroître la collaboration avec d'autres forces pour lutter contre l'immigration illégale, en encourageant l'utilisation des voies légales pour entrer et sortir du pays.