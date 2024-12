Tunisie: Bébés 2025 - La nouvelle génération Bêta

La génération Bêta des bébés qui naîtront en 2025 succède à plusieurs générations, à savoir la génération Y ou des millénials (1986-2010), la génération Z (1996-2010) et la génération Alpha (2010-2024). C'est le chercheur et démographe Marc McCrindle qui est à l'origine de ces noms générationnels qui se caractérise chacun par un environnement social, culturel, économique et technologique qui diffère d'une génération à une autre.

Il reste que cette nouvelle génération Bêta vivra dans un environnement quasi similaire à celui de la génération Alpha avec une immersion plus poussée dans le monde de la réalité virtuelle.

Ces futurs bébés verront, en effet, le jour dans un environnement où ils trouveront leurs parents et leurs frères et soeurs constamment connectés sur leur téléphone mobile et où les rapports virtuels et à distance vont prendront de plus en plus de place, supplantant progressivement les rapports humains.

Ils vivront également à une époque où l'intelligence artificielle (IA) occupera une place grandissante, arrivant à surpasser les compétences de l'intelligence humaine dans plusieurs domaines scientifiques qui ont recours à des technologies très pointues.

Mais le plus inquiétant dans tout cela, pour cette génération future, ultra connectée, qui roulera dans des voitures électriques, qui n'aura plus le goût à la lecture et à l'écriture, c'est que lorsqu'ils entameront leurs cursus scolaire et universitaire, ils n'auront plus besoin de se « creuser les méninges » pour présenter un projet ou élaborer un mémoire de recherche sur un thème donné, car l'application ChatGPT qui continue à évoluer à la vitesse de la lumière, en repoussant à chaque fois les limites de l'IA, le fera à leur place sans qu'ils aient à bouger le petit doigt.

Cette génération devra durer probablement jusqu'à 2040. Viendront ensuite les générations Gamma (2040-2055) et Delta (2056-2070).

Ces derniers vivront peut-être dans une tout autre dimension et prendront des taxis volants pour se rendre à leur travail!