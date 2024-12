Tunisie: Le ministère de l'Education revient sur la décision de tenir les conseils de classe en dehors des heures de cours

Suite au refus de la Fédération Générale de l'Enseignement Secondaire, le ministère de l'Education est revenue sur la décision de tenir les conseils de classe en dehors des heures de cours dans les établissements éducatifs.

Le ministère avait adressé récemment une correspondance aux commissariats régionaux de l'éducation leur demandant d'établir un calendrier des conseils de classe de tous les établissements éducatifs, en posant comme condition que ces conseils se tiennent au cours de la première semaine du deuxième trimestre et en dehors des heures de cours, ce qui a suscité la colère de la Fédération Générale de l'Enseignement Secondaire. Cette dernière a publié un communiqué dans lequel elle a exprimé son rejet de cette note du ministère, exigeant que ces conseils se tiennent dans le cadre des heures de cours.

A cet égard, Mohammed Safi Secrétaire Général de la FGES a expliqué que cette correspondance est basée sur une ancienne note publiée par le ministère de l'Education, qui stipule la tenue des conseils de classe doivent se tenir en dehors des heures de cours. Or, cette mesure, rejetée par la FGES a été abandonnée et n'est plus appliquée depuis 2015.

Le Secrétaire Général de la Fédération de l'Enseignement Secondaire a déclaré dans les médias que le syndicat refuse catégoriquement un retour en arrière sur les acquis et les droits du personnel et cadre éducatif.

Il a expliqué que la tenue des conseils de classe en dehors des heures de cours est préjudiciable et nuit aux intérêts des enseignants, car ils ne sont ni couverts ni protégés en dehors de leur horaire de travail, et cela les oblige par ailleurs à assurer des heures supplémentaires non rémunérées.