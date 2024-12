Tunisie: Des tunisiens dans le palmarès des champions en sciences - Ils étaient majors à l'école tunisienne !

Comme l'année 2024 touche à sa fin, on est, certes, en droit de faire le bilan des évènements saillants et des réalisations qui ont marqué l'histoire de la nation. Soit un regard rétrospectif sur nos compétences qui se placent dans le palmarès des meilleurs champions en sciences et technologies.

Justement, il y a, tout à fait, raison de se souvenir de nos hommes et femmes dont le succès éclatant aurait pu changer notre vision du monde. Cela est d'autant plus époustouflant lorsque leurs exploits défrayent la chronique et font la une des médias internationaux. Et là, nombreux sont les Tunisiens, vivant ici ou ailleurs, qui méritent qu'on leur tire un grand coup de chapeau, en signe d'estime et de reconnaissance de ce qu'ils ont donné à la mère patrie, leur chère Tunisie. A tout seigneur, tout honneur !

Nour, le nouvel explorateur du soleil

En fait, ces porte-drapeaux d'aujourd'hui étaient eux-mêmes les enfants de la Tunisie, ses jeunes déjà formés à l'école publique et les diplômés de son université. Cette université qui a toujours brillé par sa prestigieuse position au classement mondial est celle qui a façonné les profils de ces grandes figures de proue dont on est particulièrement fiers. Bon sang ne saurait mentir, dit-on. Et la liste est si longue qu'on ne peut tous les citer, à la fois. Au fil des ans, il y a, certes, d'autres noms qui rejoignent la cour des grands. Le plus récent, c'est bien Noureddine Raouafi, cet astrophysicien tunisien qui a réussi sa mission d'exploration du Soleil, loin d'environ 150 millions km de la Terre.

Chef du projet de la sonde Parker Solar Probe de la Nasa, Noureddine a vu, mardi dernier, la sonde spatiale s'approcher de plus en plus du Soleil comme jamais auparavant. Soit à quelques 6,2 km, avant de toucher le Soleil. Un tel record jamais battu lui permettrait de percer les mystères du Soleil, étudier les tempêtes solaires et leur impact sur la Terre, comme l'a précisé l'ambassade des Etats-Unis en Tunisie dans son communiqué diffusé mardi dernier sur sa page officielle Facebook. D'ailleurs, la Nasa l'avait aussi honoré, en janvier 2024, pour avoir accompli une telle mission historique. Cette nouvelle découverte vient ainsi de boucler la boucle.

Un challenge 100% tunisien

Et voilà qu'une de nos compétences scientifiques, diplômée de l'université tunisienne, a hissé haut le drapeau du pays et fait rayonner son image à l'international. Mais, il n'est pas le seul tunisien à avoir reçu pareille distinction honorifique. L'année dernière, le premier prix de la meilleure recherche scientifique féminine 2022-2023 a été attribué à un projet réalisé en matière d'adaptation aux changements climatiques. Deux ans plus tôt, ce même prix était, alors, remis à un exploit médical en neurologie.

Sans pour autant oublier « Challenge One », le premier satellite 100% tunisien, lancé le 22 mars 2021 à 7H07 minutes (heure locale), à bord de la fusée russe Soyouz-2 depuis la base de lancement de Baïkonour, au Kazakhstan. Ce fut, alors, un moment historique qu'on a vécu, avec beaucoup de fierté et satisfaction. Aussi, l'écho de l'évènement a-t-il résonné jusqu'à aujourd'hui pour s'inspirer de nos success stories et mettre en avant l'exception de l'intelligence tunisienne. Ce satisfecit fort intéressant est aussi une marque de considération et de reconnaissance d'un enseignement national productif.

Sur les pas de Mohamed Laoucet Ayari

Autre succès, un autre Tunisien d'exception : Slim Alouini, le chercheur à l'université des Sciences Roi Abdallah à Riyad, en Arabie Saoudite, qui a remporté le prix de la réalisation scientifique et technologique. Selon des informations recueillies sur Internet, « ses recherches portent sur la conception et l'analyse des performances des techniques de combinaison de la diversité, les techniques Mimo (Multiple-Input Multiple-Output), les systèmes de communication optique sans fil et radio cognitifs, les systèmes et réseaux de communication verts ». Dr Alouini vise encore loin : « Développer de nouvelles générations de réseaux aériens et spatiaux comme solution pour fournir une connectivité aux régions éloignées », lit-on sur des sites tunisiens.

Tout compte fait, nos compétences distinguées, notamment à l'étranger, semblent emboiter le pas à l'illustre savant tunisien Dr Mohamed Laoucet Ayari, chercheur auprès de l'Agence spatiale américaine (Nasa) en sondes spatiales. Installé aux Etats-Unis depuis 1984, où il poursuit de brillantes études, sa carrière paraît comme un cas d'école, voire une source d'inspiration et de fierté. Idem, Magda Chelly, ingénieure leader mondiale en cybersécurité, se pose, aujourd'hui, en génie tunisien à Singapour. En 2017, puis en 2021, elle a été nommée, par Isfec Global, l'une des 20 personnalités les plus influentes de la sécurité informatique, son champ d'action préféré.

Somme toute, ces compétences tunisiennes d'exception, hommes et femmes ont dû ainsi se frayer leur propre chemin à l'étranger. Il est aussi évident que le pays regorge, à n'en point douter, de têtes bien faites et d'un capital humain en mesure, si volonté et moyens il y a, de passer le cap et sortir de l'ordinaire, afin de se faire une place au soleil. Ainsi, le succès de nos chercheurs pourrait être la clé de voûte du développement local, à condition que leurs oeuvres scientifiques et projets de recherche ne traînent pas dans les tiroirs des laboratoires de nos universités.

Baklouti meilleur mathématicien du continent africain 2022-2026

Dans le domaine des mathématiques, nous citerons la consécration du Professeur Baklouti comme meilleur mathématicien du continent africain pour la période 2022-2026. Il a, en outre, reçu la Légion du mérite, qui lui a été décernée par le Président de la République, au Palais de Carthage, le 15 août 2024.

L'Académie royale britannique a décerné le Prix «Royal Society Pfizer Prize 2024» au Professeur Ali Baklouti de l'Université de Sfax.

Ce prix, plus connu sous le nom de «Royal Society Africa Prize», récompense les chercheurs scientifiques qui apportent une contribution innovante et significative dans leurs domaines de recherche, indique la direction de la communication de l'Académie tunisienne Beit al-Hikma.