Tunisie: CHU Fattouma-Bourguiba de Monastir - Autant de prouesses contre les masses tumorales

A peine l'année 2024 eut démarré que le Centre hospitalo-universitaire Fattouma-Bourguiba, à Monastir, offre à la médecine deux succès médicaux de haut niveau. Le premier fut, en effet, réalisé le 26 janvier. Il s'agissait d'une intervention chirurgicale portant sur l'élimination d'une masse tumorale, localisée dans une zone fondamentale au mouvement aussi bien de la main que de la jambe droite.

Le staff médical et paramédical du service de neurochirurgie, supervisé par le Pr Mehdi Darmoul, avait réussi le défi, pour le bien de la patiente, mais aussi pour l'avancée médicale tunisienne et mondiale. Il est bon à savoir, aussi, que l'opération a été effectuée sous une technique d'anesthésie innovante qui fut baptisée «chirurgie éveillée».

Trois jours plus tard, le CHU Fattouma-Bourguiba enchaîne avec un deuxième succès médical pour l'année : une autogreffe de la moelle osseuse fut réalisée sur un homme âgé de 49 ans. Cette réussite revient aux compétences tunisiennes laborieuses, exerçant au service des pathologies cliniques du sang et au laboratoire de transfusion sanguine dudit CHU. L'opération s'était déroulée au bloc opératoire du Centre de maternité et de pédiatrie Fattouma Bourguiba.

Jamais deux sans trois ! Le 24 mai 2024, le CHU Fattouma-Bourguiba de Monastir reprend de plus belles avec le retirement d'une tumeur, située à la base du crâne d'un malade, en utilisant la technique de l'endoscopie endonasale. Le succès a été obtenu dans le cadre du deuxième cours tunisien d'anatomie neurochirurgical, avec la participation d'experts et de spécialistes allemands, italiens et argentins. L'intervention, qui a duré quatre heures, a été diffusée en direct à l'amphithéâtre de la faculté de Médecine de Monastir.