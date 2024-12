Tunisie: Succès médicaux 2024 - L'engagement pour la médecine et pour l'humain

Il n'est pas étonnant que la Tunisie préserve sa place en tant que destination médicale et sanitaire dans la région Mena. Et en dépit de la migration des blouses blanches vers d'autres pays, sous d'autres cieux, les compétences tunisiennes qui y restent continuent à militer pour garantir à leurs compatriotes le droit à la santé et le droit à la vie et ils le font corps et âme.

Certes, leur mission n'a rien d'aisé; leur mode de vie est loin d'être relaxant et leurs rémunérations auraient pu être à la hauteur de leurs mérites, si seulement les conditions économiques et les richesses naturelles étaient opulentes...Néanmoins, leurs principes et leur détermination prennent immanquablement le dessus, faisant de la médecine tunisienne un phare indéniable à l'échelle internationale.

L'année 2024 et comme chaque année d'ailleurs a été marquée par des succès médicaux de pointe. Certains ont été réalisés par des CHU de renom, mettant ainsi dans la continuité du parcours un surplus de distinctions. Cependant, l'un des succès a été réalisé par un staff médical et paramédical qui venait, tout juste, de prendre les rênes d'un service d'oncologie, fraîchement établi. Cela en dit long sur la valeur et la performance des compétences médicales et paramédicales tunisiennes et leur engagement pour la médecine et pour l'humain.