Congo-Kinshasa: Retombées de l'itinérance du Chef de l'Etat - Le Kasaï Central dans l'espoir d'un développement efficace et durable

Dans le cadre de la mission d'itinérance du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans l'espace Grand Kasaï entamée dans la province du Kasaï Central, le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe a co-animé le mardi 24 décembre 2024 dans la ville de Kananga, un briefing presse avec le Gouverneur de Kasaï Central, Joseph-Moïse Kambulu, le Ministre d'Etat, Ministre des ITPR, Alexis Gisaro, le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Teddy Lwamba, le Directeur Général de la Régideso, David Tshilumba et le Coordonnateur du BCECO, Jean Mabi Mulumba.

Prenant la parole en premier, le Gouverneur du Kasaï Central s'est réjoui de cette mission d'itinérance du Chef de l'Etat dont le lancement était initialement prévu le lundi 23 décembre, mais reporté un jour plus tard en raison des mauvaises conditions météorologiques dans la ville de Kananga. Une arrivée du Chef de l'Etat qui a mobilisé une marée humaine éprise d'un discours rassurant du Garant de la nation, soulignant une amitié particulière entre un Chef et son peuple.

Evoquant la situation générale de sa province notamment, en termes d'infrastructures et de sécurité, Joseph-Moïse Kambulu a souligné une situation sécuritaire relativement calme, même si sur le plan infrastructurel, des gros efforts restent à consentir.

« Les problèmes de la province du Kasaï Central sont bien connus. De manière générale, la situation est relativement calme sur le plan sécuritaire et la situation est bien maîtrisée. En ce qui concerne les infrastructures, il ne faut pas se voiler la face. Ce qui est vrai est que la province du Kasaï central est pratiquement au bas de l'échelle aujourd'hui. Les infrastructures, nous ne pouvons pas en parler, parce qu'il n'y en a pas », a-t-il fait savoir.

Infrastructures au Grand Kasaï, entre difficultés et espoir

Le Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro a reconnu les difficultés infrastructurelles que connait la province du Kasaï Central et particulièrement la ville de Kananga, soulignant la valeur d'un secteur coûteux qui nécessite du temps, des études et une programmation des travaux.

Alexis Gisaro ne se laisse pas abattre par le pessimisme mais croit fort au développement du Kasaï Central en termes d'infrastructures, louant les efforts du Gouvernement congolais. Dans tous les cas, il faut être patient.

« Je suis confiant, même si la situation peut paraître aujourd'hui difficile, mais ce que le Gouvernement est en train de mettre en oeuvre actuellement, va changer complètement l'image de cette province dans les deux ans qui arrivent », a-t-il rassuré.

Le Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics a, en outre, fait savoir que les études sont déjà achevées dans tous les projets structurants dans l'espace Grand Kasaï notamment, la route Kananga-Kalamba-Mbuji, qui sera ouverte dans 5 à 6 mois et dont le budget de départ, fruit d'un programme sino-congolais, s'élève à à-peu-près 40 millions USD. « Sur l'année 2025, nous aurons 80 millions USD qui seront déboursés sur cette route », a précisé Alexis GISARO.

Desserte en électricité et en eau

La desserte en eau et en électricité est l'une des préoccupations majeures dans la province du Kasaï Central.

C'est pourquoi, le Gouvernement congolais ne ménage aucun effort dans ce sens en misant sur des projets ambitieux.

Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Teddy Lwamba, a parlé de deux projets qui tiennent à coeur : la Centrale Hydroélectrique de Katende et la chute de Mbombo.

« Il y a des grandes évolutions parce qu'il y a un contrôle assidu au niveau du Gouvernement. Le projet de Katende est un projet qui a pris beaucoup d'années de réalisations, c'est un projet qui a été financé par le Gouvernement indien via Exim Bank mais qui, malheureusement, a connu 8 dernières années d'arrêt. Il a été pris une résolution adoptée en conseil des ministres à ce qu'on puisse financer la centrale du point de vue génie civile, en plus la ligne d'électricité qui va jusqu'à Mbuji-Mayi », a-t-il souligné.

Rappelant les besoins salutaires du Gouvernement qui recourt au Fonds Minier pour les Générations Futures afin de garantir le futur de la population du Grand Kasaï, Teddy Lwamba a promis à la population de Kananga que dans 24 mois, la ville sera couverte par 16 mégawatts.

Prenant la parole à son tour, le Directeur général de la Régideso, David Tshilumba a de prime abord reconnu des difficultés dans la desserte mais a relevé également des avancées significatives et des perspectives gigantesques.

Annonçant l'investissement de 160 millions USD dans le secteur de l'eau à Kananga à partir de mai ou juin 2025, le DG de la Régideso croit en des jours meilleurs dans ce secteur à travers ce projet d'envergure.

« Ce serait le plus grand projet que cette province n'a jamais connu. Il n'y a pas de l'eau sans énergie. Et la ville de Kananga n'a pas d'eau parce qu'elle n'a pas d'énergie.

Nous avons conçu dans ce projet, une centrale hydroélectrique qui sera financée par la Régideso et dédiée à la Régideso », a-t-il annoncé.

Et de poursuivre : Le projet d'hydroélectricité sera également lancé en 2025. Ce projet est de 8,4 mégawatts. Le coût ne va pas dépasser 40 millions USD. Nous allons construire en plus un réservoir d'au-moins 1000 à 2000 mètres cubes par commune dans la ville de Kananga. En plus, nous allons refaire le réseau de distribution de l'eau. »

En marge de ce briefing presse, le Coordonnateur du Bureau Central de Coordination, Jean Mabi Mulumba, agence qui valorise les compétences congolaises pour un développement national, est revenu sur les quelques exécutions notamment, dans la voirie urbaine et dans la réhabilitation des bâtiments publics.

Jean Mabi Mulumba a précisé que dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec le Gouvernement provincial du Kasaï Central, des avancées ont été réalisées et que le changement de la ville de Kananga est imminent.

A propos des 145 territoires, le Coordonnateur du Bureau Central de Coordination a fait savoir que son agence travaille avec les agences locales d'exécution et les petites et moyennes entreprises pour mener à bien et à terme les travaux.