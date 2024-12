Congo-Kinshasa: Crash d'avion à Muan - Le bilan final est de 179 morts et 2 survivants

MUAN, 29 déc. (Yonhap)... Un avion avec 181 personnes à bord a pris feu après avoir effectué une sortie de piste et heurté un mur à l'aéroport international de Muan, dans le sud-ouest du pays, a fait 179 morts et 2 survivants, ont indiqué les autorités.

Il s'agit de la catastrophe aérienne la plus meurtrière dans l'histoire du pays et la plus grave impliquant une compagnie aérienne locale depuis l'accident meurtrier de Korean Air à Guam en 1997, qui avait fait 225 morts.

L'accident s'est produit à 9h03 lorsqu'un appareil de Jeju Air était en train d'atterrir à l'aéroport de Muan, dans la province du Jeolla du Sud, à environ 288 km au Sud de Séoul, ont dit les officiers.

Deux personnes ont été sauvées et toutes les personnes disparues sont présumées mortes, ont déclaré les autorités chargées de la lutte contre les Incendies.

Les autorités ont confirmé la mort de 179 personnes dans le drame, en ajoutant qu'elles ont identifié 77 victimes jusqu'à présent.

"Après la collusion de l'avion avec le mur, les passagers ont été éjectés à l'extérieur de l'appareil. Les chances de survie sont extrêmement faibles", a dit un officiel de l'agence de lutte contre les incendies. "L'appareil a été presque complètement détruit et il est difficile d'identifier les morts", a indiqué une source officielle.

Deux membres de l'équipage, un homme et une femme ont été secourus peu après l'accident et transférés vers des hôpitaux à Mokpo et ensuite à Séoul. Leur vie n'est pas en danger. Une morgue temporaire a été installée à l'intérieur de l'aéroport de Muan pour y déposer les corps des victimes.

Le Boeing 737-800, qui transportait 175 passagers et six membres d'équipage, avait quitté Bangkok à 1h30 avec une arrivée prévue à Muan à 8h30. La plupart des passagers sont Coréens et deux sont Thaïlandais.

Parmi les passagers à bord, 82 étaient des hommes et 93 des femmes, âgés de 3 à 78 ans. Beaucoup d'entre eux étaient des quadragénaires, quinquagénaires et sexagénaires. Les images diffusées par les chaînes de télévision montrent l'avion tentant d'atterrir sans avoir déployé son train d'atterrissage. L'appareil a dérapé sur le sol et s'est écrasé contre un mur en béton avant d'exploser et s'embraser. L'avion a été presque complètement détruit lors d'une explosion.

Les officiels pensent qu'une défaillance du train d'atterrissage, peut-être due à une collision avec un oiseau, aurait provoqué l'accident.

Le ministère du Territoire, de l'infrastructure et du Transport a déclaré lors d'un point de presse que la tour de contrôle de l'aéroport international de Muan avait lancé un avertissement sur la possibilité de percuter des oiseaux six minutes avant que l'appareil ne s'écrase. Deux minutes après, à 8h59, la cabine de pilotage a envoyé un signal de détresse et a tenté un atterrissage, avant le crash trois minutes plus tard.

Les autorités de la province de Jeolla du Sud ont relevé l'alerte d'urgence au plus haut niveau et ont déployé sur le lieu de l'accident tout le personnel de secours et les policiers disponibles.

Le président par intérim, Choi Sang-mok, est arrivé sur le lieu du crash et a ordonné aux officiels de déployer tous les efforts pour l'opération de secours. Il a désigné le comté de Muan comme une "zone sinistrée spéciale", une appellation qui lui permettra de bénéficier d'aides de l'Etat. Il a aussi également exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et a promis toute l'aide gouvernementale possible.

Le bureau présidentiel a convoqué une réunion d'urgence afin de discuter des réponses gouvernementales au crash de l'avion. Le secrétaire général présidentiel Chung Jin-suk a présidé la réunion et le bureau présidentiel a rapporté les résultats des échanges au président par intérim.

Opération sauvetage

Le commissaire général par intérim de l'Agence nationale de la police coréenne (KNPA), Lee Ho-young, a également ordonné aux officiels de mobiliser toutes les ressources disponibles et de travailler avec le service de lutte contre les incendies et les autres agences pour soutenir les efforts de secours.

Le PDG de Jeju Air, Kim E-bae, a présenté des excuses et ses condoléances aux membres des familles qui ont perdu leurs proches, en s'engageant à leur fournir tout le soutien nécessaire. "Quelle que soit la cause, j'assume l'entière responsabilité en tant que PDG", a dit Kim.