Congo-Kinshasa: Le 4 janvier tombant un samedi - Le Ministère de l'Emploi et Travail déclare la journée du vendredi 3 janvier chômée et payée

Dans un communiqué officiel paru le 23 décembre dernier, le Ministre de l'Emploi et Travail, Ephraïm Akwakwa Nametu, a rappelé au public, en général, et aux Organisations Professionnelles d'Employeurs et de Travailleurs, en particulier, que les journées du 25 décembre 2024, du 1er et du 04 janvier sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Ci-dessous, l'intégralité du communiqué. La journée du 04 janvier tombant le samedi, par conséquent, la journée du vendredi 03 janvier est ainsi déclarée chômée et payée

COMMUNIQUE OFFICIEL N°006/CAB/MIN.ET/EAN/JDO/12/2024

En référence à l'Ordonnance n°23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République Démocratique du Congo, le Ministère de l'Emploi et Travail rappelle au Public en général et aux Organisations Professionnelles d'Employeurs et de Travailleurs en particulier que les journées du 25 décembre 2024, du 1er et du 04 janvier 2025 consacrées respectivement aux festivités de Noël et de Nouvel an ainsi qu'à la commémoration de la journée des martyrs de l'indépendance sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national.

La journée du 04 janvier tombant le samedi, par conséquent, la journée du vendredi 03 janvier est ainsi déclarée chômée et payée.

Fait à Kinshasa, le 23 DEC 2024