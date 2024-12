Congo-Kinshasa: Explosion d'un obus, Goma - Aucune perte en vie humaine signalée !

Dans la soirée du dimanche 29 décembre 2024, un obus a explosé à Goma dans la province du Nord-Kivu, plus précisément dans l'enceinte du Palais de la Justice, qui est situé au quartier Kyeshero. La cause principale de cet incident reste pour l'instant inconnue.

Selon les différentes sources, cette explosion n'a causé aucun mort d'hommes, mais, a laissé derrière elle, plusieurs dégâts matériels.

"Une bombe est tombée au Palais de la Justice dans le quartier Kyeshero. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. L'origine de cet engin explosif ainsi que l'identité des acteurs restent inconnues jusqu'à présent", a déclaré un témoin.

En effet, ce malheureux événement a endommagé le mur du Palais de la Justice et brisé une grande partie de vitres. Cet incident a provoqué une très grande peur chez les habitants de cette partie de la République Démocratique du Congo.

Le Président du Conseil communal de la jeunesse de Goma, Jules Ngeleza a demandé au Gouverneur de la province du Nord-Kivu d'engager une équipe permanente pour détecter les acteurs principaux de cette explosion qui vient d'atteindre la ville de Goma et a appelé les habitants de cette ville à la vigilance.

"On ne comprend pas comment ces engins qui finissent leur course au niveau du quartier Mugunga, il y a quelques jours c'était à Himbi, et aujourd'hui à Kyeshero. J'appelle ainsi la population des communes de Karisimbi et de Goma à une très grande vigilance. Nous sommes entourés de guerres partout, l'ennemi cherche à tout prix à détruire notre ville de Goma", a lancé Jules Ngeleza.

L'alerte est lancée pour signaler que la situation sécuritaire à Goma est de plus en plus dangereuse. La semaine dernière avant cet événement, d'autres explosifs avaient déjà été signalés dans différents quartiers de la ville de Goma, entre autres, à Himbi toujours avec les auteurs non identifiés.

Jusqu'à présent, les autorités compétentes n'ont rien dit sur ces explosions en série. En outre, il y a des explosions qui ont causé la perte en vies humaines notamment, lors d'intenses combats entre les FARDC et le M23 dans le territoire de Masisi.

En début mai de cette année, les obus ont explosé sur les sites des déplacés près de Goma, provoquant plus d'une trentaine de morts et des blessés graves. Le vendredi dernier, à Kanyamahoro dans le groupement Kibumba, territoire de Nyiragongo, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, des violents combats ont opposé l'armée et les rebelles du M23.