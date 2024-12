Dans la suite de la mission d'itinérance du Président de la République Félix Tshisekedi dans l'espace Grand Kasaï, plus exactement dans le Kasaï Oriental, le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe a co-animé jeudi 26 décembre 2024 à Mbuji-Mayi, un briefing presse avec le Gouverneur de la Province du Kasaï Oriental, Jean Paul Mbwebwe Kapo, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, Roger Samuel Kamba Mulamba, le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Teddy Lwamba et le Directeur général de la Régideso, David Tshilumba.

Dans son mot introductif, le Gouverneur de la province de Kasaï Oriental a, d'entrée de jeu, loué les efforts du Président de la République Félix Tshisekedi dans le but de contribuer activement au développement de Mbuji-Mayi et de toute la province. Des ouvrages réalisés en l'espace de quelques années, entre autres, une voirie urbaine, la construction d'un aéroport à la volonté manifeste d'investissement d'émergence continu, Jean Paul Mbwebwe Kapo n'a rien laissé au hasard, saluant dans la foulée une réception chaleureuse d'un Chef de l'État mais surtout d'un fils du terroir.

Quoi que le développement au Kasaï Oriental se matérialise, Jean Paul Mbwebwe Kapo a cependant relevé quelques défis auxquels fait face sa province.

« Il y a des défis à relever, entre autres, l'énergie électrique. Nous ne pouvons pas parler de développement sans qu'il y ait de l'énergie stable et industrialisant. Nous avons un problème de routes de desserte agricole (...) Nous ne pouvons pas oublier l'agriculture que nous avons priorisée dans notre programme. Cette agriculture que nous voulons faire, c'est l'agriculture qui sera mécanisée », a-t-il relevé.

Des réalisations palpables dans le secteur de la santé

Dans sa mission d'itinérance au Kasaï Oriental, le Président de la République a inauguré samedi dernier, à Mbuji-Mayi, l'hôpital moderne de la Muya. Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, Roger Samuel Kamba Mulamba a, lors de ce briefing presse vanté les mérites d'un investissement sérieux du Chef de l'État à travers un hôpital qui, au-delà d'inclure la mammographie, l'échographie, la radiologie traditionnelle et le scanner de dernière génération, a déjà opéré 120 personnes en l'espace de 72 heures.

« A l'hôpital de la Muya, on a ajouté la mammographie. Quand une maman a un cancer de sein, c'est cet examen qui permet de le dire. Au lieu qu'une maman ait une masse qui finit par se développer, avec la mammographie, on peut finalement diagnostiquer. C'est la première fois que l'État congolais achète une mammographie. Ça c'est le Président de la République qui a décidé d'investir en santé de la meilleure manière possible », a-t-il dit.

Roger Samuel Kamba Mulamba, a dans la foulée, annoncé l'autre grande réalisation dans le secteur, à savoir : la gratuité de la maternité (qui est déjà effective dans douze provinces) dans la province de Kasaï Oriental.

« Le Président de la République a décidé qu'à partir de demain vendredi 27 décembre 2024, dans cette province, que les mamans ne devront plus rien payer lorsqu'elles accouchent. Nous avons déjà disponibilisé tout ce qu'il faut pour ça. Nos équipements sont arrivés et surtout les médicaments sont arrivés. On a prédisposé des médicaments pour trois mois pour prendre en charge toute la grossesse, l'accouchement, que ça soit par césarienne ou par accouchement normal et pour prendre en charge le nouveau-né pendant un mois. Dans la province du Kasaï Oriental, les mamans ne paieront plus du tout dès lors qu'elles sont enceintes. »

Vers un développement énergétique

Comme à Kananga, le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Teddy Lwamba, a relevé des projets d'envergure pour développer le secteur énergétique à Mbuji-Mayi et dans toute la province du Kasaï Oriental.

Revenant sur la centrale hydroélectrique de Tubi Tubidi qui a permis de pouvoir changer les conditions de vie d'une partie de la population, le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité a noté en lettres d'or les projets ambitieux en perspectives au Kasaï Oriental.

« Il y a des projets qui sont en corrélation de la grande région. Il s'agit de la relance de la centrale de Katende qui a l'impact sur la grande zone Kasaï. 24 MG qui seront desservis pour le Kasaï Oriental avec 24 000 abonnés dans pratiquement 24 mois après le lancement. Mais aussi, nous allons lancer un projet potentiel avec les partenaires techniques et financiers qui vont prendre dans la zone Kasaï, ça veut dire qu'il y aura les territoires intégrés de pratiquement 64 MW. Et dans ces 64 MW, il y a 30 MW de solaire qui seront repris dans tous les territoires dans la zone Kasaï Oriental. C'est un projet en cours.

Prenant la parole à son tour, le Directeur général de la Régideso, David Tshilumba a fait pour sa part le point de la situation de desserte en eau à Mbuji-Mayi, soulignant des améliorations.

« La situation de desserte en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi particulièrement s'améliore. Il y a encore des coins de la ville où la desserte n'est pas très bonne, mais je dois dire qu'il y a un grand travail qui a été fait par le Chef de l'État », a-t-il dit.

David Tshilumba a, enfin, fait savoir qu'un projet d'envergure dans ce secteur est envisagé et coûtera 100 millions USD.