Congo-Kinshasa: Une année après son retour sur le sol de ses ancêtres - Joseph Mukungubila félicite l'actuel régime et invite les jeunes congolais à beaucoup lire les livres

Après plus d'une décennie de vie d'exil en Afrique du Sud, le prophète Paul Joseph Mukungubila a regagné la RDC après avoir bénéficié d'une mesure de grâce du Président Félix Tshisekedi. Joseph Mukungubila et ses collaborateurs ont été condamnés à mort après une attaque des sites stratégiques notamment, à Kinshasa et à l'intérieur du pays en 2013.

Pour Joseph Mukungubila, c'est l'avenir même du Congo qui est hypothéqué et mis en jeu, au motif que les congolais ne lisent pas et un peuple qui ne lit pas, n'a pas d'histoire, n'a pas de mémoire collective, un peuple voué à la disparition.

Doit-on donner raison aux blancs qui disent : « La meilleure façon de cacher quelque chose à un Noir, c'est de le mettre dans un livre ? Et que les noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves! Donc, devons-nous aussi classer les kongolais dans cette catégorie ?

Est-ce que l'intelligentsia Kongolaise, sait au moins que l'Homme de Dieu Mukungubila Joseph avait écrit deux Lettres ouvertes, dont une le 5 et une deuxième le 28 décembre 2013 intitulées : « jusques à quand le peuple congolais va-t-il devoir payer en versant son sang pour ce pays?

Et notons que c'est à cause de ces deux fameuses lettres ouvertes encore disponible dans son site mukungubila.com qu'il avait sauvagement été attaqué dans sa résidence de la ville de Lubumbashi sise Chuma, Quartier Golf-Lubumbashi, Commune de Lubumbashi, un certain lundi le 30 décembre 2013 par des militaires armés jusqu'aux dents du régime passé. Comme qui s'interrogerait que le domicile du Prophète s'était mué en un champ de bataille?

Il est important de constater que, ceux qui disent du mal de Mukungubila n'ont jamais lu, pas même un seul paragraphe de ses deux lettres ouvertes qui sont à la base de l'événement malheureux du 30 décembre 2013 communément appelé » le carnage de la Saint-Sylvestre. »

Si et seulement si, les gens en général et les kongolais en particulier avaient, ne fût-ce que, pris le temps de lire ces 2 lettres ouvertes du Prophète, le régime sanguinaire de Joseph Kabila n'aurait pas à les manipuler comme ils ont eu à le faire, afin de tordre et d'étouffer la vérité.... Alors qu'est-ce que Mukungubila avait écrit pour pousser ce régime sanguinaire à une répression disproportionnée contre sa personne ?

C'est la guerre d'agression rwandaise à l'Est de la RDC et l'infiltration étrangère dans toutes les structures étatiques qui l'avaient poussé à réagir par le truchement de ses 2 lettres ouvertes, et cela conformément au droit reconnu par la Constitution du pays à tout Citoyen Congolais.

Voici quelques points qu'il faudrait retenir du contenu desdites lettres ouvertes :

1. Le Prophète Mukungubila était contre l'intégration des M23 dans l'armée Kongolaise.

2. Il était contre la négociation et la signature de l'accord avec le M23 qui était, semble-t-il, vaincu par Mamadou Ndala.

3. Il ne supporte pas de voir les rwandais qu'on avait débarqués dans quelques villes juste après leurs fameuses concertations nationales en septembre 2013 à Kinshasa.

4. Il était contre les négociations de Kampala.

5. Il était contre la façon dont nos députés nationaux étaient bâillonnés, pieds et poings liés, afin de ne rien contrôler par rapport à la politique de l'occupant.

6. Il était contre la déclaration de Mme Mary Robinson au nom du secrétaire général de l'ONU qui disait : « Victoire militaire, certes mais il faut une paix durable pour faire entrer en masse les envahisseurs sur le territoire national ».

7. Il était contre les populations venues en masse du Rwanda pour s'installer sur nos terres dans la partie Est et d'accorder la nationalité rd-congolaise aux nouveaux venus qui étaient des rwandais. Qui est la stratégie en d'autres lieux appelée « colonie de peuplement ».

8. Il était contre l'arrogance de Kangame qu'il a surnommé le Goliath au corps chétif qui menaçait de frapper de manière chirurgicale notre pays et il déplorait qu'il n'y ait aucune réaction chez nous, ni personne pour lever le petit doigt face à cet affront.

9. Il a demandé qu'on puise évacuer tous les rwandais vers chez eux. Soit on accepte de devenir « colonie rwandaise », soit on se lève pour les bouter dehors.

10. Il était contre la distraction et l'indifférence du peuple kongolais face à l'invasion rwandaise, en chantant, en dansant, en buvant et en tenant des concerts musicaux. Surtout contre la fuite des cerveaux en jouant à la loterie DV des USA.

11. Il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas rupture des relations diplomatiques et la fermeture des frontières entre le Rwanda et la RD-Congo.

12. Il a dénoncé le silence de la communauté internationale sur le rapport des Nations Unies communément appelé Rapport Mapping, qui décrivait les exactions des envahisseurs rwandais sur le sol kongolais.

13. Il a rappelé à tous qu'il était frère à Laurent Désiré Kabila et qu'ils avaient le même grand-père Kabila Makolo, et qu'il ne l'avait pas soutenu dans son aventure de l'AFDL parce qu'il avait choisi d'être véritablement du bon côté de l'histoire, mais il avait quand même pleuré le jour de l'exposition de son corps au palais du peuple.

14. Il a réclamé la libération de Kutino et d'Eddy Kapend.

15. Il a demandé aux militaires d'accomplir leur devoir sacré de défendre la souveraineté de notre pays et de ne pas le laisser couler. En rappelant les exploits des officiers par exemple du Général Mbuza Mabe qui sont décédés par empoisonnement, une stratégie rwandaise pour éliminer nos vaillants militaires.

16. Il a rappelé à nos militaires qu'ils sont sous le serment de l'Éternel le Dieu de l'étoile qui est tombée à KABALO là où Mfumu Simon KIMBANGU avait prophétisé sur l'avenir du monde entier et sur la véritable libération pour ne pas dire l'indépendance de notre pays, à la gare de CFL de Kabalo. (Janvier 1922)

17. Il s'est attaqué aux traîtres kongolais qui soutiennent les rwandais en offrant au Goliath au corps chétif Kagame l'occasion de réaliser son rêve de transformer le Rwanda en Singapour.

18. Il s'est plaint de la signature de Nairobi malgré sa mise garde.

19. Il a rappelé l'imposture au faîte de l'État en démystifiant Joseph Kabila...

20. Il a rappelé ce qu'il avait dit en tant que candidat président à l'élection de 2006 lors de son intervention sur Antenne A à Kinshasa, et aussi ce qu'il avait fait lors de son meeting populaire sur la Grand-Place Moïse TSHOMBE à Lubumbashi où il avait prévenu le peuple kongolais en donnant Deutéronome 17:14-15 qui déclare ceci: » ...Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. »

21. Il a rappelé à la communauté internationale de faire comme elle avait fait pendant la deuxième Guerre-Mondiale en combattant l'occupation nazie, pour l'installation de la paix en RDC...

Après cette révélation, l'ancien Président l'avait intimé l'ordre à ses sbires d'encercler la résidence de Mukungubila, et sans aucune sommation, ils ont ouvert le feu (comme ils étaient lourdement armés) sur des paisibles citoyens et civils qui s'étaient réunis pour les prières de fin de l'année et pour passer le réveillon de nouvel an ensemble comme ils avaient l'habitude de le faire durant toutes les années précédentes.

Signalons que Si Mukungubila avait tenu des propos diffamatoires à l'égard de l'ancien président, il aurait fallu porter plainte et que son juge naturel puisse le convoquer pour que justice soit rendue...

C'est comme ça que dans la foulée, il y a eu des enlèvements et certains des membres de familles des adeptes du Prophète sont portés-disparus jusqu'à ce jour !...

On n'oubliera pas non plus le zèle amer et traître du ministre de l'intérieur de l'époque Richard MUYEJ MANGEZ MANS qui avait lancé le mandat d'arrêt international contre MUKUNGUBILA, en débitant des mensonges à l'assemblée nationale où il devrait répondre à la question d'actualité du député national de MLC Germain KAMBINGA sur les événements malheureux du 30 décembre 2013, survenus à Lubumbashi d'abord et dans les autres villes du pays.

Contrairement aux propos mensongers tenus par les ennemis du peuple kongolais et de la patrie pour ternir l'image du Prophète Mukungubila, car le 30 décembre 2013 n'était pas un coup d'Etat mais une MANIFESTATION des Mécontentements des partisans et sympathisants du Prophète Mukungubila par rapport au carnage qui a eu lieu dans sa résidence de Lubumbashi. Cela l'avait poussé de quitter la terre de ses ancêtres (par la pression de ses proches collaborateurs.

S'exiler en Afrique du Sud où il sera arrêté un certain 15 mai 2014 à Johannesburg par l'INTERPOL et il sera libéré le même jour par la justice Sud- africaine qui s'était saisie du dossier et qui lui a accordé une liberté provisoire jusqu'au jour du jugement où il va remporter le procès contre la RDC. Malgré son innocence confirmée par le tribunal militaire de Lubumbashi en 2015 et par la justice Sud-africaine en 2017, le gouvernement sud-africain refuse de le rétablir dans ses droits de connivence avec le régime de la RDC.

Curieusement, le général Munene est rentré au pays avant les consultations nationales de Félix Tshilombo en décembre 2020 sauf Mukungula, qui est d'ailleurs aussi bénéficiaire des mesures de décrispation politique de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016.

Nous devons reconnaître que seuls son patriotisme et son nationalisme qui le caractérisent, ont fait que Mukungubila puisse traverser toutes ces choses et endurer tout ce calvaire. Comme Simon Kimbangu, le Prophète Mukungubila est victime de son amour pour son Peuple et sa Patrie.

Aux temps anciens, le peuple de Dieu recourait toujours auprès du Prophète de l'Éternel pour chercher sa libération, la solution à ses problèmes de tous ordres. La tribu de Juda a demandé au Prophète David de rentrer de son exil pour libérer Israël. Ainsi dit le Seigneur !

Les Kongolais épris d'honnêteté et de bons sens, qui entendent des bouches des bourreaux de Mukungubila reconnaissent aujourd'hui que le pays est sous occupation rwandaise, tout en ne reconnaissant pas que c'est ça le cheval de bataille du Prophète Joseph Mukungubila et que c'est à cause de cette dénonciation courageuse de cette infiltration rwandaise qui a fait plus des millions de morts Kongolais, que le Prophète Joseph Mukungubila est encore en exil forcé et que les siens sont encore dans les prisons, doivent s'efforcer à reconnaître cette vérité autour de la situation de Mukungubila.