Ile Maurice: Des jeunes mariés face aux défis financiers de fin d'année

Des jeunes couples âgés de 25 à 40 ans, récemment mariés et en plein démarrage de leur vie à deux, sont confrontés à une réalité peu évidente : l'équilibre entre les plaisirs des fêtes de fin d'année et les contraintes financières. Bien qu'ils aient des carrières professionnelles établies, leurs priorités et leur situation financière varient considérablement. Avec des ambitions personnelles et des responsabilités professionnelles, ces jeunes couples jonglent également avec les dépenses liées à la fin d'année. Le traditionnel 13e mois et le 14e mois viennent à point nommé pour apporter une bouffée d'air frais, mais au lieu de les dépenser sans compter, ces bonus sont traités avec une grande prudence.

Des choix budgétaires réfléchis

A r av. R . , un jeune professionnel du secteur informatique, évoque le budget que sa femme et lui ont prévu pour leurs festivités de fin d'année. «Nous avons planifié de dépenser entre Rs 10 000 et Rs 20 000 cette année pour les cadeaux, la nourriture et les vêtements», confie-t-il. Bien qu'il ait un excédent financier à la fin de l'année, Arav fait le choix de ne pas se laisser tenter par des escapades à l'hôtel ou des voyages, trop coûteux à ses yeux. «Nous préférons économiser et faire des choix réfléchis en matière de dépenses», poursuit-il. Il explique que l'année a été marquée par plusieurs dépenses imprévues et que le couple a pris la décision de privilégier l'épargne afin de préparer sereinement l'avenir.

La prudence et les sacrifices

Béatrice. R., enseignante dans un collège privé des Plaines-Wilhems, partage une vision similaire. «Nous avons des projets d'avenir et il est donc important de faire des économies», souligne-t-elle. Béatrice et son mari ont déjà fait des achats de cadeaux en amont, car le coût de la vie a considérablement augmenté et chaque décision d'achat doit être mûrement réfléchie.

«Un simple t-shirt dans un magasin peut coûter jusqu'à Rs 1 000 et la pandémie de Covid-19 a joué un rôle majeur dans l'augmentation des prix», déplore-t-elle. Le couple, conscient des réalités économiques, a choisi d'épargner davantage et de gérer ses finances avec soin. «Nous devons savoir où investir et comment limiter nos dépenses pour éviter de nous retrouver dans une situation difficile», affirme Béatrice.

Des projets d'avenir en priorité

Irshad, un web designer dans une entreprise privée, vivra son premier réveillon en tant qu'homme marié. Mais comme d'autres jeunes couples, il constate que les dépenses ont nettement augmenté depuis le mariage. «L'achat de nourriture et d'autres produits pour la maison représente un budget beaucoup plus important», souligne-t-il. Cependant, pour le réveillon, Irshad a choisi de limiter ses dépenses.

«Nous avons opté pour un petit budget pour le réveillon car les temps sont durs. L'argent est plus précieux que jamais», précise-t-il. Irshad et sa femme ont établi une stratégie financière où l'un d'eux dépense et l'autre épargne. «Nous mettons de côté pour des projets à long terme», ajoute-t-il. La pandémie a renforcé cette approche. «Nous avons décidé de démarrer notre propre entreprise à l'avenir, c'est pourquoi il est essentiel pour nous de sacrifier certains plaisirs immédiats.» Le couple a également pris la décision de ne pas avoir recours aux prêts bancaires, un choix motivé par la crainte que des emprunts ne compliquent leur avenir familial.

Le poids de l'immobilier et des crédits

L'achat d'une maison représente un autre défi majeur pour les jeunes couples. Si l'achat d'un bien immobilier peut offrir stabilité et satisfaction, il implique également une lourde responsabilité financière. Sarah et Yannick, jeunes mariés résidant à Flacq, font face à ce dilemme.

«Nos revenus sont conséquents mais les prêts immobiliers sont élevés. Chaque mois, entre la maison et la voiture, nous avons des dépenses fixes importantes», explique Sarah. En plus des prêts, le couple investit dans la rénovation de sa maison. «Nous avons besoin de rendre notre maison fonctionnelle et agréable car c'est un investissement à long terme», précise Yannick. Ils sont conscients que ce type d'investissement peut sembler risqué, mais ils le jugent essentiel pour leur avenir.

Cependant, tous les jeunes couples ne connaissent pas la même chance. Certains continuent de payer un loyer élevé, ce qui pèse lourdement sur leurs finances. «Le loyer et les charges mensuelles prennent une grande part de nos revenus, ce qui rend difficile l'épargne pour d'autres projets», explique un jeune cadre vivant à Port-Louis, qui préfère garder son anonymat. Pour ce couple, le bonus de fin d'année représente une bouffée d'air frais, mais il ne suffit pas toujours à couvrir toutes les dépenses mensuelles.

Une réalité marquée par l'incertitude

L'un des aspects les plus stressants pour ces jeunes couples est l'incertitude professionnelle qui persiste après la crise sanitaire. La pandémie a laissé des traces indélébiles et pour de nombreux couples, la peur de l'instabilité professionnelle est omniprésente. Irshad, comme beaucoup d'autres, souligne la volatilité des situations économiques actuelles : «La pandémie a bouleversé beaucoup de vies. Tout peut changer du jour au lendemain. C'est pourquoi nous préférons économiser et éviter les dépenses excessives», dit-il.

Le souvenir de la crise de Covid-19, qui a vu de nombreux Mauriciens perdre leur emploi du jour au lendemain, est encore bien présent dans les esprits. Cette peur de l'instabilité professionnelle, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de la fermeture d'une entreprise, reste une source d'anxiété pour beaucoup.

L'importance de la prévoyance

Les jeunes mariés restent conscients qu'il est plus sage de prévoir l'avenir, surtout face à un contexte économique toujours incertain. «Les temps sont durs, mais nous savons que chaque décision financière que nous prenons aujourd'hui aura des répercussions à long terme. Il faut savoir épargner, investir et ne pas céder à la tentation de la consommation immédiate», avance Béatrice R. Arav R., de son côté, estime que la clé pour survivre à la pression financière de cette période est la gestion intelligente des finances. «Nous avons un avenir à préparer et chaque décision financière est importante pour ne pas compromettre nos projets futurs. Nous faisons des choix conscients, même si cela signifie parfois se priver de certains plaisirs immédiats», dit-il.