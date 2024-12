Angola: Le ministère de la Défense et la BNA célèbrent un accord sur l'éducation financière

Luanda — Le personnel du Ministère de la Défense Nationale et les Vétérans de la Patrie bénéficieront de programmes d'éducation, d'inclusion financière et de financement, dans le cadre d'un protocole de coopération signé lundi, à Luanda, entre le secteur et la Banque Nationale d'Angola (BNA).

Le protocole, signé par le secrétaire d'État à la Défense nationale, José Maria de Lima, et le vice-gouverneur de la BNA, Domingos Pedro, vise à élargir la portée des initiatives d'éducation financière ayant un impact direct sur les connaissances, les comportements, les attitudes, l'accès, utilisation et qualité de vie.

Selon le vice-gouverneur de la BNA, l'accord permettra au personnel de renforcer ses connaissances sur l'organisation et le fonctionnement du système financier, les produits et services financiers et leur importance pour le développement individuel et collectif, en vue de renforcer la durabilité et la résilience financières.

Dans le cadre de cet instrument de coopération, a souligné la source, seront promus des programmes d'éducation financière et de financement et de formation pour les employés du ministère de la Défense nationale et les anciens combattants de la Patrie, afin qu'ils puissent être des multiplicateurs et des diffuseurs des questions d'éducation et d'inclusion financière sur tout lr territoire national.

Pour le président de la BNA, cet accord représente une étape importante dans les efforts conjoints visant à promouvoir l'éducation et l'inclusion financière, considérés comme les piliers essentiels pour favoriser une culture de responsabilité et de citoyenneté et promouvoir le développement durable dans le pays.

De son côté, le secrétaire d'État à la Défense nationale, José Maria de Lima, a jugé important d'inclure le secteur dans son programme de promotion de la littératie financière, pour lequel son institution est mobilisée pour acquérir des nouvelles connaissances financières.

La Banque Nationale d'Angola (BNA) a promu, en 2024, 1055 actions d'éducation financière, couvrant un univers de plus de 62 mille participants de diverses régions du pays et de différentes couches sociales.

La Banque centrale a également mené 289 actions d'inclusion financière, qui ont abouti à l'ouverture de plus de 28 mille comptes bancaire, ainsi qu'à l'attribution de plus de sept mille cartes de débit et 75 terminaux de paiement automatiques (TPA).

Selon la BNA, ces actions ont contribué à atteindre un indice d'inclusion financière de 49,44 pour cent en septembre 2024 et un taux d'accès bancaire aux services financiers d'environ 31,53 pour cent.