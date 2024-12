Afrique de l'Ouest: La BRVM finit l'année 2024 avec de fortes hausses de ses trois indices clés.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 31 décembre 2024(la dernière de l'année 2024), les trois indices clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré de fortes hausses comparés à leur situation contrastée de la veille.

L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 1,40% à 276,02 points contre 272,21 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30, enregistre une hausse de 1,51% à 138,74 points contre 136,68 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte hausse avec 2,10% à 114,84 points contre 112,48 points la veille.

Suite aux fortes hausses de ces indices, la capitalisation du marché des actions connait une augmentation de 139,224 milliards, en se situant à 10 078,680 milliards FCFA contre 9 939,456 milliards FCFA le lundi 30 décembre 2024.

Pour sa part, celle du marché des obligations enregistre une hausse de 25,253 milliards, passant de 10 507,114 milliards FCFA la veille à 10 532,367 milliards FCFA ce mardi 31 décembre 2024.

La valeur totale des transactions s'est rehaussée, se situant à 898,483 millions FCFA contre 768,627 millions FCFA la veille.

Le titre Filtisac (Filatures Tissages Sacs Côte d'Ivoire), spécialiste de l'emballage figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours du marché des actions avec 7,23% de hausse de son cours au terme de la séance de cotation de ce lundi 30 décembre 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,04% à 1 065 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,67% à 1 920 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 500 FCFA), Société générale Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 21 000 FCFA) et Palm Côte d'ivoire (plus 4,60% à 5 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SMB Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 8 605 FCFA), Loterie Nationale du Benin (moins 3,47% à 4 730 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,89% à 1 040 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 1,58% à 14 000 FCFA) et BOA Niger (moins 0,77% à 2 575 FCFA).