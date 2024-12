Ile Maurice: La coupe papillon expliquée par Sasha Mosafeer

Pour les fêtes, le butterfly cut s'impose comme l'une des coiffures les plus demandées. Sasha Mosafeer, à la tête de plusieurs salons répartis à travers l'île, nous explique les raisons de cet engouement.

Cette coupe, inspirée par la légèreté des ailes de papillon, est conçue pour donner volume et mouvement à la chevelure. «Les couches dégradées encadrent le visage tout en conservant la longueur des mèches inférieures. Cela permet de varier les styles, entre un look sophistiqué ou plus naturel», précise Sasha Mosafeer.

Facile à coiffer et à entretenir, le butterfly cut convient particulièrement aux cheveux mi-longs à longs. Un brushing léger ou quelques ondulations suffisent à mettre en valeur son effet aérien. Pour un look festif, des accessoires tels que des pinces brillantes ou des bandeaux ajoutent une touche d'élégance. Cette coupe, qui allie modernité et simplicité, pourrait bien devenir un incontournable des fêtes de fin d'année.