Ile Maurice: Explosion survoltée pour accueillir 2025

Les festivités de Noël terminées, place à l'effervescence des pétards et feux d'artifice. Partout dans le pays, marchands et acheteurs se retrouvent dans une ambiance joyeuse. Une certaine frénésie s'empare de nombreux Mauriciens qui, bien avant les 12 coups de minuit ce soir, donnent déjà un avant-goût des réjouissances pour marquer la nouvelle année.

À Port-Louis, les rues s'animent avec les étals des marchands. Les jouets ont cédé la place aux pétards et feux d'artifices en tout genre. Certains, comme Rohit, ne lésinent pas sur les dépenses. «J'ai prévu un budget de Rs 1 500 à Rs 2 000 pour cet événement. C'est une dépense que je fais avec plaisir pour mes petits-enfants.» Depuis 12 ans, il accueille ses enfants et petitsenfants pour le réveillon. «C'est un moment familial. Nous nous organisons et attendons avec impatience les douze coups de minuit.» Grâce au 14e mois, cette dépense pèse moins sur certains budgets.

Pour Ravin, l'événement a une tout autre signification. «Chez certains Mauriciens, si les pétards ne résonnent pas, cela signifie qu'ils ne passeront pas une bonne année. De minuit à 00 h 10, le ciel sera illuminé.» Commerçant de la capitale, il propose pétards et feux d'artifices pour tous les budgets. «Même des touristes en bungalow en achètent. Chez eux, ils assistent aux spectacles des villes alors qu'ici, ils peuvent eux-mêmes en lancer.» Les shots, capables de propulser 15 à 20 tirs en une fois, sont particulièrement prisés. «Les clients dépensent entre Rs 2 000 et Rs 10 000.»

Ashvin Sobron, directeur de Firecrackers Store, confirme cet engouement. «Cette année, les clients semblent moins préoccupés par les dépenses. Le pouvoir d'achat de certains semble avoir augmenté, ce qui se traduit par une forte demande.» Les shots rencontrent un succès grandissant, certains offrant des jets encore plus spectaculaires.

Grossiste et importateur, il confie que la demande a dépassé toutes les attentes. «Les gros pétards se sont vendus à une vitesse incroyable. J'ai toutefois réservé une partie des stocks pour mes clients fidèles.» Cette année, les étals sont mieux fournis grâce à une baisse des coûts d'importation. Le tarif d'un conteneur, auparavant à 2 500 dollars (environ Rs 120 000), a diminué, facilitant l'approvisionnement en produits festifs.

Consignes de securité

Cependant, ces réjouissances nécessitent des précautions. Hemmant Gunnasya, Assistant Chief Fire Officer, rappelle l'importance de choisir des produits conformes aux normes et de lire attentivement les instructions. «Gardez un seau d'eau à proximité en cas d'urgence, évitez les pétards sous l'influence de l'alcool et ne laissez pas les enfants de moins de cinq ans les manipuler.»

D'autres mesures de précaution sont nécessaires, notamment éviter de faire exploser des pétards près d'herbes sèches. «Tenez les pétards à distance des visages, cheveux, vêtements et surtout des personnes asthmatiques. Si des vêtements prennent feu, arrêtez immédiatement ce que vous faites, allongezvous ou roulez-vous au sol pour étouffer les flammes. En cas de brûlure, rincez la zone touchée à l'eau froide pendant 10 à 20 minutes, couvrez-la avec un tissu propre, puis rendez-vous sans tarder à l'hôpital pour recevoir des soins.»

Toutefois, au milieu de cette euphorie, il est essentiel de ne pas oublier nos fidèles compagnons. En effet, les animaux domestiques sont parmi les plus affectés durant les festivités. Vanisha Mohu, connue sous le nom de Pretty Saachi, appelle à la bienveillance envers nos amis à quatre pattes. «Je demande à tous les propriétaires d'animaux de les garder à l'intérieur, pas même dans le jardin. Avec le bruit des pétards, ils risquent de prendre peur, de sauter les murs et de s'enfuir.»

Présidente de l'association Rescue Animals In Distress, elle recommande également de recourir à un médicament apaisant spécialement conçu pour ces situations, disponible chez les vétérinaires. «Ce produit aide à calmer les animaux», précise-t-elle. Preety confie que son association reçoit de nombreux appels concernant des animaux ayant fui à cause du vacarme des pétards.

«Nous passons des jours et des nuits à les rechercher. Il est important de rester auprès de vos animaux. Vous partagez votre quotidien avec eux toute l'année, ce n'est pas pour les abandonner en quelques minutes. Je lance même un appel aux propriétaires : si possible, évitez d'utiliser des pétards.»

Elle exprime également sa tristesse pour les chiens errants, livrés à eux-mêmes en cette période. «Il n'y a pas de refuge pour les accueillir. Nous irons à leur rencontre pour vérifier leur état, leur offrir un moment de réconfort et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls.» Avec le temps, les pétards deviennent de plus en plus bruyants, augmentant la détresse des animaux.

L'ouïe des animaux est bien plus fine et sensible que celle des humains. C'est une énorme source de stress pour eux. Certains suggèrent d'atténuer l'impact des pétards en diffusant de la musique apaisante et en gardant les fenêtres fermées, notamment au moment des 12 coups de minuit. Une petite mesure qui pourrait faire une grande différence pour nos compagnons à quatre pattes.