Congo-Brazzaville: Réveillon d'armes 2024 - La Force publique invitée à éradiquer le grand banditisme

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, au cours du traditionnel réveillon d'armes de fin d'année, le 31 décembre à Brazzaville, a demandé à la force publique de poursuivre, en 2025, l'effort d'éradication complète du grand banditisme dans les grandes villes et à l'intérieur du pays.

En sus de l'éradication du grand banditisme urbain, la force publique devrait également contrôler les frontières nationales afin qu'elles ne soient pas des passoires des hors-la-loi venus d'ailleurs. « Ainsi, avec la mise en oeuvre des missions permanentes comme cela vient d'être dit par le chef d'état-major général des Forces armées congolaises et des quelques instructions que je viens de donner et avec le lien étroit qui existera toujours entre la Force publique et son peuple, nous pensons que nous allons maintenir un climat de paix totale dans notre pays », a indiqué le chef suprême des armées.

S'agissant du bilan de la Force publique, Denis Sassou N'Guesso s'est réjoui du fait que les hommes en uniforme ont exécuté avec honneur et efficacité toutes leurs missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays en 2023-2024. Deux années qui ont été, d'après le chef de l'Etat, particulièrement épouvantes pendant lesquelles la Force publique a fait preuve de résilience et s'est tenue fidèlement aux côtés de son peuple dans le cadre de l'accomplissement de ses missions traditionnelles. « Elle a exécuté avec efficacité les missions que nous qualifions de permanentes. A travers ces missions, il y a la discipline que nous avons voulu élever au niveau des missions particulières au cours de cette année 2024. Il est heureux de constater que dans les rangs de la Force publique on observe effectivement cet élan de discipline », a apprécié le chef suprême des armées.

2025, année de création des premières unités de génie travaux

Evoquant le recrutement en cours de 1500 jeunes gens, Denis Sassou N'Guesso a souhaité que cette formation se poursuive avec rigueur afin que le contingent qui y sortira soit la résultante de l'effort de discipline et de rigueur que l'on veut imprimer à la Force publique. « Ainsi, nous pourrons, à travers la formation de certains de ces éléments, demander que l'année 2025 soit celle de la création des premières unités de génie travaux. Nous voudrons voir la naissance en 2025 des premières unités de génie travaux. Le gouvernement appuiera la Force publique dans ce sens et la naissance de ces unités contribuera fortement au renforcement des liens entre la Force publique et son peuple », a insisté le chef de l'Etat.

Améliorer la vie des troupes

Le président de la République a, par ailleurs, pris l'engagement de tout mettre en oeuvre pour tenter de relever la situation économique et financière actuelle dans le pays. D'après lui, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les militaires, gendarmes et policiers, et surtout créer les conditions de travail et de vie au sein de la Force publique. « Que ces conditions de vie soient améliorées, je pense à tout ce qui peut permettre à la Force publique de mieux se porter. Qu'il s'agisse d'habillement, de couchage, de maintien de casernes, d'approvisionnement en eau potable, d'électricité des nouvelles casernes que nous venons de construire aux environs de Brazzaville ; de l'ouverture des voies qui devraient mener du centre-ville à ces casernes, le gouvernement s'emploiera au cours de cette année 2025 à améliorer la vie des troupes », a-t-il rassuré.

Dans un contexte mondial très difficile aujourd'hui, la Force publique et le peuple avanceront ensemble, en liaison avec les autres peuples du monde épris de paix, de justice et de liberté, pour des victoires encore plus grandes, a conclu le chef suprême des armées.