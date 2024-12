Congo-Brazzaville: Fête de Nouvel An - Le Club 2002-PUR honore ses militantes

Le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (Club 2002-PUR), Juste Désiré Mondelé, a remis au nom du président-fondateur, Wilfrid N'Guesso, le 30 décembre, des kits alimentaires aux femmes, animatrices du parti dans le département de Brazzaville.

La cérémonie de remise des présents composés, entre autres, des poulets, de riz et de sel de cuisine s'inscrit dans le cadre des activités annuelles du parti. « Le colis destiné à chacune d'entre vous est le témoignage de l'estime et de l'attachement que le president national vous porte de manière individuelle et collective. Il s'agit, s'il en était encore besoin, de réaffirmer la place de l'humain en général et de la femme en particulier, au coeur de tous les fondamentaux de la démocratie chrétienne », a circonscrit la secrétaire nationale, chargée du genre et de la parité du Club 2002-PUR, Mylène Gloria Gassongo.

Saluant l'exemplarité militante de la femme du Club 2002, elle a rappelé que 2024 a été une année politique globalement prolifique. « Nous célébrons, en perspective, l'avènement d'une nouvelle année. 2024, nous le savons; a été une année politique intense pour notre pays le Congo et pour notre parti. Il faut le reconnaître, la mobilisation des femmes du Club 2002 a été exemplaire. Vous avez en permanence marqué votre attachement aux idéaux du parti, et de son president, le venerable sénateur Wilfrid N'Guesso, contribuant sans nul doute à renforcer le positionnement de notre parti sur l'échiquier politique national», a salué Mylène Gloria Gassongo. Elle a souhaité que 2025 puisse apporter à chaque militante bonheur et épanouissement; au parti plus de dynamisme et des victoires; et au Congo la paix et la prospérité.

Le secrétaire général du Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondelé, est également revenu sur cet élan de générosité et de coeur du révérend pasteur Wilfrid Guy César N'Guesso, qui accorde, selon lui, chaque année une attention particulière aux femmes qui animent le parti. Encourageant les femmes, responsables des bureaux du département de Brazzaville, il a évoqué la nécessité de revitaliser et de redynamiser le parti afin de le booster de nouveau en 2025, une année charnière qui prépare les batailles de 2026. « Depuis sa création, le Club 2002 a participé à tous les combats, à tous les défis qui se sont posés à la République et à la majorité présidentielle.

Nous allons poursuivre ce travail dans la cohésion, dans l'unité en toute responsabilité pour continuer à être ce parti comme le symbolise son logo, la jarre qui peut représenter la nation. Pour que s'il y a des fissures, des trous sur la jarre, tous les enfants de la République posent leurs mains pour les boucher. C'est toujours dans une démarche d'unité, une démarche patriotique et dans un élan de large rassemblement de toutes les filles et tous les fils du Congo que nous allons placer son action pour l'année 2025 », a rappelé Juste Désiré Mondelé.

Créé le 30 janvier 2002, le Club 2002-PUR va commémorer en 2025 son 23e anniversaire. Instaurée depuis quelques années, la rencontre des femmes de ce parti de la majorité présidentielle du 30 décembre est une occasion de dresser le bilan de l'année finissante et de faire la projection sur 2025.