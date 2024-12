Congo-Brazzaville: Force publique - S'adapter au nouveau découpage territorial

Parmi les objectifs prioritaires que la Force publique s'est fixés pour l'année 2025 figure son adaptation à la nouvelle configuration territoriale liée à la création de trois nouveaux départements : la Nkeni-Alima, le Djoué-Léfini et Congo-Oubangui, a fait savoir le général Guy Blanchard Okoï, chef d'état-major général (CEMG) des Forces armées congolaises (FAC), à l'occasion du réveillon d'armes le 31 décembre, à Brazzaville.

Pour l'année 2025, l'action de la Force publique pourrait se focaliser sur quatre objectifs prioritaires, selon le général Guy Blanchard Okoï. « Adapter l'organisation territoriale de la Force publique à la nouvelle carte des départements du Congo » en fait partie, a-t-il indiqué.

L'amélioration de la gouvernance opérationnelle et stratégique ; la poursuite et l'achèvement de la formalisation du cadre doctrinal couplé au renforcement de la pratique d'entraînement allonge la liste de ces objectifs. Tout comme l'amélioration de la gestion des équipements, des matériels, des infrastructures ainsi que leur renouvellement. « L'état final recherché étant une Force publique professionnelle accomplissant ses missions régaliennes avec efficacité et dévouement », à en croire le CEMG.

Rendant compte de l'exécution des ordres reçus du chef suprême des Armées, le président Denis Sassou N'Guesso, pour l'année 2024 qui vient de s'achever, le général Guy Blanchard Okoï a évoqué les efforts réalisés par la Force publique ayant abouti à une tendance en hausse de la discipline au regard de la diminution de la commission des actes non réglementaires ; la réduction de l'activisme des bandes organisés.

Il a, par ailleurs, souligné l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein des unités des forces de sécurité intérieure qui se poursuivra au cours de l'année 2025. « Plusieurs activités à caractère organique et opérationnel ont été conduites avec des résultats probants concernant notamment la formation, l'instruction et l'entrainement », selon lui. Aussi, la participation à plusieurs exercices multinationaux, dans le cadre des engagements internationaux du Congo pour la sécurité collective et la coopération opérationnelle internationale, a été effective.

Tableau au président

Comme au réveillon d'armes précédent, le CEMG a été porteur d'un tableau de peinture en guise de don au chef suprême des Armées. L'oeuvre picturale présente les armoiries du Congo soutenues par la Force publique : police, gendarmerie et FAC.

« Pour la sécurité du pays, ces trois forces sont indispensables. Elles ont besoin de collaboration, de mutualisation de leurs capacités en faisant en sorte qu'elles soient plus vigoureuses. Unies et solidaires, ces forces doivent maîtriser la pratique de leur métier, leurs textes fondateurs en vue notamment de ne pas confondre les droits et les devoirs », a déclaré le général Guy Blanchard Okoï, au nom d'une Force publique prête à exécuter ses missions en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance.