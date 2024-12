Congo-Brazzaville: Éducation des enfants autochtones - L'ONG Espace Opoko juge son bilan positif en 2024

L'organisation non gouvernementale (ONG) Espace Opoko soutenant l'éducation des enfants autochtones en République du Congo a dressé son bilan de 2024 qu'elle a jugé positif au regard de ses multiples réalisations sur le terrain, tant dans le domaine éducatif, de l'emploi, que du développement durable.

Depuis sa création en 2012, l'ONG Espace Opoko que préside Averty Ndzoyi s'est donnée pour mission d'offrir aux enfants autochtones du Congo un accès équitable à l'éducation, et de garantir leur réussite de l'école primaire, en passant par le collège, le lycée jusqu'à l'université. Une noble mission qu'elle se déploie à poursuivre la tête haute. En effet, sous la direction de son président, Espace Opoko a connu une année 2024 de forte expansion. Le nombre d'enfants à accompagner a doublé, passant de cinq cent douze à mille cinquante-deux, avec l'intégration des nouvelles communautés dans les départements de la Sangha, des Plateaux et de la Lékoumou.

Pour Averty Ndzoyi, 2024 a été marquée par la réussite du programme de soutien scolaire et la consolidation des bases pour l'insertion professionnelle des jeunes autochtones. « En douze ans, nous avons réussi à emmener nos élèves jusqu'à l'université. L'un des gros défis restait leur insertion dans le monde professionnel. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que cette étape a également été atteinte », a déclaré Averty Ndzoyi.

Le président de l'ONG Espace Opoko a indiqué que des progrès notables dans l'éducation et l'insertion professionnelle ont été réalisés. Et l'un des moments les plus significatifs de l'année a été l'intégration dans la fonction publique de quatre anciens étudiants du programme de cette ONG. Habib, Divin, Paul et Idris sont ces jeunes que l'ONG a soutenus et qui ont été intégrés dans la fonction publique grâce à l'appui du ministère de la Justice, des Droits humains et des Peuples autochtones. Ils ont été affectés dans les ministères clés tels que la Justice, l'Intérieur et l'Économie forestière. Ces réussites, a ajouté Averty Ndzoyi, concrétisent l'objectif de l'ONG Espace Opoko qui est d'offrir aux jeunes autochtones une éducation qui mène à un emploi stable et valorisant, afin qu'ils puissent contribuer activement au développement de leur communauté.

Outre l'intégration des jeunes à la fonction publique, des changements positifs ont été concrétisés sur le volet éducatif, notamment aux examens d'État 2024 avec un taux de réussite global de 73%. L'ONG a réussi à accompagner vingt enfants jusqu'à l'admission au Certificat d'études primaires et élémentaires, quarante-quatre sur quarante-cinq au Brevet d'études du premier cycle, et quatre sur cinq au baccalauréat. Un résultat qui témoigne le travail acharné tant des élèves que des encadreurs, et qui renforce la mission d'Espace Opoko de combattre les inégalités éducatives pour les enfants autochtones.

Des projets d'envergure pour soutenir les communautés

L'organisation n'a pas seulement oeuvré dans le domaine éducatif ; courant 2024 finissante, plusieurs initiatives importantes ont été mises en place pour améliorer les conditions de vie des communautés bénéficiaires. Il s'agit, entre autres, de la réhabilitation de la toiture de l'école primaire Liele-Nkama de Bambama dans la Lékoumou, endommagée par des intempéries, et l'appui matériel au centre de santé intégré de la même localité.

Ces actions ont permis d'améliorer l'accès à l'éducation et aux soins pour des milliers de personnes. De même, Espace Opoko a également marqué un pas en avant en installant son siège à Bambama, ce qui a renforcé ses capacités d'intervention sur le terrain. En parallèle, l'organisation a lancé un département d'éducation environnementale, visant à sensibiliser les élèves aux enjeux écologiques, notamment la lutte contre le changement climatique, un enjeu crucial pour la région du bassin du Congo.

En 2024, l'ONG Espace Opoko a conclu des partenariats solides, notamment avec l'ONG The Forest Service, qui a offert des bourses à cinq étudiants pour poursuivre leur cursus universitaire, a signifié Averty Ndzoyi. Toujours en 2024, Espace Opoko a bénéficié du soutien des institutions internationales comme l'Unicef et l'ambassade de France, qui lui a permis de renforcer ses capacités et d'élargir son impact. Grâce à un financement pour la formation en gestion des organisations, l'équipe d'Espace Opoko a amélioré sa stratégie pour atteindre ses objectifs.

Cependant, malgré ces réussites, les défis demeurent encore. En effet, en République du Congo, 65% des adolescents autochtones âgés de 12 à 15 ans ne sont toujours pas scolarisés. Cette situation met en lumière l'importance du travail qu'Espace Opoko continue d'accomplir pour garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les enfants, partout dans le pays. C'est ainsi que pour 2025, l'ONG prévoit d'entamer la réhabilitation de la Case du peuple de Bambama afin d'organiser des formations pour les femmes autochtones.

Ce projet s'inscrit dans une vision plus large d'autonomisation des femmes, avec la mise en place d'une unité de production de tenues scolaires pour les enfants autochtones du pays. En parallèle, des projets d'expansion, tels que la construction d'un deuxième bâtiment à l'internat scolaire pour lycéens autochtones que l'ONG a construit à Sibiti, sont déjà en préparation. Et pour ce faire, l'ONG appelle à la solidarité collective, à l'engagement de tous, car « l'éducation des enfants autochtones est un défi collectif. Chaque Congolais, chaque partenaire international a un rôle à jouer pour changer cette situation et surtout pour faire avancer ensemble l'avenir des enfants autochtones. Il suffit de nous contacter à www.espaceopoko.org », a souligné Averty Ndzoyi.