Congo-Brazzaville: ' Inspirons-nous de la vie militante de Marien Ngouabi pour renforcer l'unité, la cohésion et la discipline au sein du parti '

tribune

Le 31 décembre 2024 a été le jour de la commémoration conjointe de la création du Parti congolais du travail (PCT) ainsi que de la naissance de son président-fondateur, le camarade Marien Ngouabi.

Les deux dates constituent pour notre parti deux jalons qui nous rappellent l'importance de notre héritage militant et la responsabilité qui nous incombe afin de préserver et de transmettre cette flamme révolutionnaire.

Le camarade Marien Ngouabi demeure une figure emblématique. Par son engagement, il a marqué l'histoire de la République du Congo et du PCT en incarnant des valeurs de courage, d'unité et d'abnégation. Sa vie et ses combats nous enseignent que la quête de justice sociale et l'émancipation du peuple congolais ne sont pas des idéaux abstraits, mais plutôt des objectifs concrets qui exigent discipline, cohésion et unité .

Il était non seulement un dirigeant, mais aussi un homme d'une grande vision. À travers son parcours, il a su montrer qu'un leader doit être au service du peuple et non l'inverse. Son humilité face aux responsabilités, sa discipline exemplaire et sa détermination dans les moments d'adversité ont fait de lui un modèle intemporel qui demeure à jamais une source d'inspiration pour les générations futures.

Ne perdons pas de vue également qu'il a porté haut les idéaux d'unité nationale car il était convaincu qu'un peuple rassemblé autour de valeurs communes est invincible. Sa rigueur militante nous rappelle que la discipline est une condition sine qua non pour atteindre nos objectifs collectifs.

Enfin, son attachement au bien-être des Congolais témoigne de sa profonde humanité et de sa foi en un avenir meilleur pour tous.

De ce fait, renforcer l'unité, la cohésion et la discipline représente un impératif pour des victoires durables.

Au vu de ce constat, le PCT ne peut réaliser ses ambitions que s'il s'appuie sur trois piliers fondamentaux :

1. L'unité*, qui nous permet de surmonter les divisions et de nous rassembler autour d'une cause commune. Ce n'est qu'en restant solidaires que nous pourrons affronter les défis de l'histoire.

2. La cohésion*, qui transcende les différences individuelles pour forger une identité collective forte, celle d'un parti au service du peuple et d'un Congo souverain.

3. La discipline*, qui transforme nos idéaux en actions concrètes. C'est par elle que nous traduisons nos aspirations en victoires tangibles.

Ces principes, chers au camarade Marien Ngouabi, doivent continuer à guider nos actions et nos réflexions, car ils constituent la clé de notre succès.

Camarades militants, cadres et dirigeants, notre devoir est de perpétuer l'héritage du camarade Marien Ngouabi en donnant un nouveau souffle à nos luttes afin d'incarner ses valeurs au quotidien en restant fidèles aux principes fondamentaux du parti ; d' agir pour le peuple pour que le bonheur soit partagé et en répondant aussi aux aspirations de justice, de paix et de développement de nos concitoyens ; enfin, de préparer les générations futures, en formant une jeunesse militante et experte prête à porter l'étendard de notre Parti avec fierté et détermination.

À travers cette double commémoration, nous ne célébrons pas seulement notre passé. Nous rendons également hommage à un homme dont l'engagement et la vision continuent d'éclairer notre chemin, nous permettant ainsi d'affirmer notre engagement pour l'avenir.

Le combat pour une République du Congo émergente et prospère est loin d'être terminé. En nous inspirant de l'exemple du camarade Marien Ngouabi et sous le leadership du camarade président Denis Sassou N'Guesso, nous avons toutes les raisons de croire en des victoires encore plus grandes.

Unissons nos forces, renforçons notre cohésion et adoptons une discipline militante exemplaire. Ensemble, nous continuerons à écrire l'histoire de notre parti et de notre nation avec fierté et détermination.

Vive le PCT !

Vive le président du Comité central du PCT, le camarade Denis Sassou N'Guesso, fidèle continuateur de l'oeuvre du camarade Marien Ngouabi !

Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi dont l'héritage est un appel constant à l'unité, à la discipline et à la cohésion des valeurs indispensables pour garantir des victoires durables et significatives !

Vive le Congo fort, indépendant et prospère !