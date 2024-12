Congo-Brazzaville: Festivités de fin d'année - L'Association femmes de coeur entre Noël et sensibilisation au diabète

L'Association femmes de coeur (AFC), la voix des sans voix que préside Laetitia Céleste Ngassaki n'est pas restée en marge de la célébration des festivités marquant la fin de l'année 2024. Elle a été entre la célébration de Noël de coeur et la sensibilisation au diabète, une pathologie aux conséquences dévastatrices qui tue à petit feu.

Décidemment, 2024 a été une année où l'AFC s'est impliquée dans un combat humanitaire tous azimuts. Certes, c'est le 15 juillet 2023 qu'elle a lancé officiellement ses actions de grande envergure dans la lutte contre le diabète et l'encadrement des filles-mères, cependant c'est en 2024 qu'elle a été plus active sur le terrain. En mai dernier, l'AFC, avec ses neuf membres du bureau et vingt-neuf bénévoles, avait organisé une conférence-débat sur le diabète et ses secrets sur le thème « La voix des sans voix », au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, sous le parrainage de la directrice générale de cet espace culturel et historique, Bélinda Ayessa.

Femme de coeur, Laetitia Céleste Ngassaki a manifesté le désir de donner le sourire aux enfants, en organisant "Noël de coeur". Cette belle manifestation de joie et de gaité a connu la participation des enfants orphelinats Maison d'enfance, avec ses 36 enfants, Centre Emmanuel avec ses 14 enfants, et Sainte face de Jésus, avec ses 27 ans. Bien auparavant, l'AFC avait organisé le "Marché de Noël" pour permettre à ces enfants d'avoir des vêtements propres pour le jour J. Laetitia Céleste Ngassaki a expliqué le pourquoi de cette activité. « Pourquoi j'ai pris l'engagement de faire "Noël de coeur" ?

C'est quand nous étions dans notre parcours de sensibilisation aux orphelinats que j'ai vu et rencontré des responsables de ces orphelinats. En échangeant avec eux, ils m'ont dit que beaucoup de gens leur viennent en aide en dons et autres, mais souvent, ces gens n'entrent pas dans la concession. Ils envoient des gardes, parfois eux-mêmes et s'arrêtent au portail, déposent des dons et s'en aillent. Rare sont des gens qui prennent le temps de s'asseoir pour nous écouter et donner une chaleur humaine aux enfants. C'est à partir de là que j'ai dit, je vais organiser "Noël de coeur pour donner la joie aux enfants. »

Soutenir les jeunes filles mères- le crédo de l'AFC

Pour la présidente de l'AFC, si elle a organisé cette activité qui est à sa première édition, c'est pour montrer l'importance de ces enfants afin qu'ils sachent qu'ils sont aimés. Ces enfants doivent profiter de Noël qui est une fête de famille. « Chaque enfant a une histoire et chaque enfant est une histoire qui touche. C'est pourquoi, j'ai dit je vais faire Noël de coeur pour que ces enfants dorment avec la joie, avec des merveilleux souvenirs. Nous avons été gâtés et je pense que nous sommes en train de réussir cette mission de donner la joie aux enfants.

Nous avons donné des câlins aux enfants, cet amour, cette proximité. Mon association a décidé aussi de soutenir les jeunes adolescentes qui tombent enceintes sans accompagnement et qui sont souvent rejetés. J'ai pris l'engagement de soutenir et d'accompagner les jeunes filles mères. Je ne suis pas seule, il y a aussi des femmes et des hommes de coeur, et j'espère qu'il y en aura qui nous rejoindrons pour poursuivre cette oeuvre », a souligné la présidente de l'AFC. Avant de remercier le responsable de la salle pour sa loyauté, ainsi que les responsables des orphelinats pour lesquels les enfants ont répondu présents.

Outre Noël de coeur, Laetitia Céleste Ngassaki, animée par l'élan d'altruisme, a organisé avec son association une matinée de sensibilisation et de dépistage du diabète à l'esplanade du Centre sportif de Makélékélé, dans le premier arrondissement de Brazzaville, où 312 personnes ont été dépistées gratuitement sur cette pathologie qui touche près de quatre cents millions de personnes à travers le monde.

« Nous faisons beaucoup avec le coeur. Lorsque nous organisons ce genre de matinée, c'est pour interpeller toutes les personnes atteintes de cette maladie, qu'il y a une possibilité de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Il vaut mieux être prévoyant, parce que le diabète est une maladie très dangereuse et qui tue à petit feu », a dit avec insistance la présidente fondatrice de l'AFC. Notons que l'AFC milite pour deux causes, la lutte contre la marginalisation ou la maltraitance des jeunes filles mères (les jeunes adolescentes qui tombent enceintes sans accompagnement ni soutien) et la lutte contre l'ignorance des dangers liés au diabète.