Ile Maurice: Il fera beau, mais chaud...

Dame nature pourrait être clémente envers ceux qui projettent de passer le réveillon sous les étoiles. Bien qu'il pleuve cet après-midi dans le sud, l'ouest et le plateau central, la station météo de Vacoas prévoit une éclaircie en début de soirée.

Une brise de mer soufflant sur le pays occasionnera des nuages avec orages dans le sud et l'ouest en début d'après-midi. La nuit sera plutôt calme pour ceux qui ont un plan barbecue. D'ailleurs, il fera plutôt beau pour le Nouvel An et éventuellement jusqu'au 3 janvier. «De petites pluies passagères dans l'est et sur le plateau central, mais dans l'ensemble, il fera plutôt beau», annonce un prévisionniste.

Le vent, léger et variable, soufflera de l'est à partir de demain. Plutôt chaud et assez humide, il accentuera la sensation de chaleur et d'inconfort. Hier matin, le taux d'humidité était de 95 % à Plaisance et 93 % à Vacoas. Le mercure affichait 32 °C à Port-Louis, mais l'humidité et l'absence de vent donnaient une impression de chaleur plus intense. Par ailleurs, l'atmosphère instable a provoqué la formation nuageuse qui a causé de grosses pluies dans le sud entre dimanche et hier. La plus forte pluviométrie a été de 192 mm à Riche-en-Eau et 45 mm à Rivière-Noire.

Par ailleurs, les trois zones de basse pression, au nord des Mascareignes, et l'autre, très loin à l'est de Diego Garcia, ne s'intensifieront pas dans les prochains jours pour gâcher cette période de fête. Les conditions atmosphériques n'y sont pas favorables. Toutefois, d'ici la semaine prochaine les données risquent de changer.